Mirjanić: Institucije Srpske odavno predlagale uvođenje prelevmana

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas da su institucije Srpske još davno predlagale uvođenje prelevmana na uvoz poljoprivrednih proizvoda, a da nije čuo da zajedničke institucije BiH žele da to iniciraju.

“Zajedničke institucije BiH do sada nisu imale sluha za to i ne znam otkud im sad odjednom ta inicijativa. Nisam čuo za tu informaciju, ali uvođenje prelevmana treba posmatrati samo kao jednu od mjera zaštite domaće proizvodnje”, rekao je Mirjanić novinarima u Gradišci.

Mirjanić je negirao pojedine tvrdnje poljoprivrednika da im je u Republici Srpskoj dostupna samo trećina obradivog zemljišta, dodajući da postoji manji dio poljoprivrednih površina koje su zarasle i dugo se ne obrađuju.

“Naveći dio poljoprivrednih površina se obrađuje, a poljoprivrednici dobro znaju da nema dovoljno zamljišta da bi se svima obezbijedilo onoliko koliko oni žele”, naveo je on.

Prema njegovim riječima, radi se inventarizacija zapuštenog zemljišta, već su mnoge opštine to završile, te je izrazio nadu da će to uskoro biti do kraja završeno.

“To je teško utvrđivati zbog toga što se ne slažu neke knjige katastra i gruntovnice, a i imovinski odnosi su zapetljani”, naglasio je Mirjanić.

Na pitanje da li će ostati ministar do kraja mandata s obzirom na pojedine nezvanične informacije o mogućoj smjeni, Mirjanić je rekao da nije čuo za te informacije.

“Vidite da i dalje radim”, kratko je odgovorio.

(Srna)