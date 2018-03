Mira Marković će svjedočiti pred ruskim sudijama?

U nastavku ponovljenog suđenja bivšem upravniku Okružnog zatvora Dragiši Blanuši, Viši sud je prihvatio prijedlog punomoćnika Mirjane Marković da ona svjedoči u ovom procesu.

Markovićeva je tužila Blanušu da je oteo njenog supruga Slobodana Miloševića i da je neovlašćeno objavio knjigu o pritvorskim danima bivšeg predsjednika pred izručenje u Hag.

Ukoliko dođe do svjedočenja, Mira Marković neće to učiniti preko video-linka, nego pred nadležnim organima u Rusiji, gdje navodno živi posljednjih godina. Blanušinog branioca Radoslava Tadića je zanimalo kako će to izvesti – da saslušaju Markovićevu bez njihovog prisustva i mogućnosti da postavljaju pitanja.

Sudija je odgovorila da će to sve ići zamolbenim putem, preko ruskih sudskih organa. Vijeće je takođe prihvatilo prijedlog advokata Mire Marković da zatraže sve spise od Ministarstva pravde, koji se odnose na izručenje Slobodana Miloševića Hagu. Suđenje se nastavlja 2. jula.

Blanuša je oslobođen u martu prošle godine, ali Apelacioni sud je ukinuo tu presudu. Po tužbi Mire Marković, Blanuša je 28. juna 2001. dozvolio N. N. licima da Miloševića odvedu iz zatvora i prebace ga u pritvor Haškog tribunala.

“Nisam radio ništa na svoju ruku, već na osnovu odluke Vlade, koju su potpisali svi njeni članovi”, rekao je Blanuša na početku procesa, iznoseći svoju odbranu.

