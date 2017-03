MIP: Samo je Ivanićevo pismo otvoreno

Nije tačno da su sva pisma iz Haga stigla otvorena – samo je Ivanićevo sporno, tvrde u Ministarstvu inostranih poslova. Nakon interne istrage, demantovali su priču da je otvorena i pošiljka adresirana na ime bošnjačkog člana Predsjedništva.

Misteriji se čudi i Bakir Izetbegović. Kaže da neće biti konsenzusa i da će odgovor Hagu poslati svako ponaosob.

“Bio sam juče sa gospodinom Ivanićem. Svako će posebno da odgovori. A mislim da se on trenutačno upustio u ono što je meni neutemeljeno prebacivao. Gospodin Ivanić je, kao što rekoh, da radi to sam – da se predstavlja suverenom Bosne i Hercegovine. On nije suveren BiH, on je samo jedan od članova Predjedništva”, kaže Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH

Mladen Ivanić danas ne želi da komentariše najnovije izjave Bakira Izetbegovića. Kako kaže, dovoljno je rekao jučerašnjim pozivom na neformalne konsultacije Predjedništva, na koje će Izetbegović, kako kaže, možda doći.

Što se tiće riječi koja je zasmetala bošnjačkom članu Predsjedništva, kako saznajemo, iskorišćena je isključivo jer je prepoznaje međunarodni sud pravde u Hagu iz prve tužbe koju je podnio Alija Izetbegović.

U ovom slučaju “suveren” podrazumijeva ovlašćenja predsjedavajućeg, a ne ostale dvojice članova Predsjedništva. To što se još uvijek ne zna ko viri u tuđa pisma samo govori o tome koliko Srbi u BiH nisu sigurni, tvrdi predsjednik Srspke.

“To otvaranje koverte vjerovatno će za neke biti prilika, a za neke šala. Ali, mi koji živimo tamo savršeno dobro znamo da je ratna obavještajna struktura Alije Izetbegovića, koja se zvala AID, danas pod kontrolom njegovog šefa obezbjeđenja sa nadimkom Osmica. I šta očekujete od toga? I zato nije ni slučajno što je Mladen Ivanić na otvaranje te koverte jer je obavještajna struktura isključivo pod kontrolom Bakira Izetbegovića”, ističe Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Taman da popričaju na istu temu. Treba da se udružimo kako bismo dokazali da je Bakir Izetbegović zloupotrijebio položaj u Predsjedništvu i uzurpirao institucije Bosne i Hercegovine – iz Beograda poručuju Petar Đokić i Ivica Dačić.

“Mi smo imali jedan uspješan sastanak Savjeta ministara i Vlade Srbije da bi mjesec dana nakon toga uslijedio ovakav potez Bakira Izetbegovića koji nas sve vraća godinama i decenijama unazad”, ističe Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije.

Kako bilo, Predsjedništvo o svemu mora da se izjasni do sutra u 18 časova. Mladen Ivanić juče je rekao da sumnja da se to može uraditi. On je svoj odgovor napisao i odnijeće ga, kaže, poseban izaslanik jer paralelnim strukturama više ne vjeruje.