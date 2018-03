Ministri u Sarajevu: Zajedničkim projektima do evropskog novca

Zapadnom Balkanu će trebati i do 200 godina da dostigne nivo EU

Zapadnobalkanska šestorka trebalo bi da govori jednim glasom. Čulo se to na neformalnom sastanku šefova diplomatija u Sarajevu. Tako bi trebalo da nastupe već na najavljenom majskom samitu u Bugarskoj, koja predsjedava Evropskoj Uniji. Ipak, napetosti u Sofiji neće manjkati. Španski premijer ne želi da dođe, jer neće da se slika sa predstavnicima kosovskih vlasti. Marijano Rahoj to radi zbog katalonskih separatista, ali je to za Srbiju dovoljan znak da priznanje Kosova za Brisel još nije gotova stvar.

“Španski premijer je rekao da neće učestvovati na Samitu u Bugarskoj sa Zapadnim Balkanom, ukoliko učestvuje Kosovo. Ko je ikada utvrdio zvanični stav EU da je uslov za Srbiju priznanje Kosova, to su apsolutno formulacije koje se sviđaju nekoj pojedinoj zemlji, ali EU kao takva ima neutralan stav “, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Zato su se šefovi diplomatija više posvetili pitanjima saradnje u oblasti trgovine i infrastrukture. Jasno im je da bez zajedničkih projekata nema finansijske pomoći EU, a samim tim ni datuma za pristup.

“Potrebno je da se fokusiramo na konkretne projekte, infrastrukturno povezivanje, na jačanje naših ekonomija, podršku malim i srednjim preduzećima, uopšte preduzetništvu, bolju povezanost naših gradova i na druga pitanja kao što se danas pojavilo pitanje veoma skupe roming usluge u dijelovima Zapadnog Balkana. ” kaže ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak.

“Nedavno je održan jedan sastanak u Briselu koji je bio posvećen saradnji sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj, gdje je doznačeno 800 miliona evra za pomoć zemljama Zapadnog Balkana”, kaže ministar spoljnih poslova Bugarske Ekaterina Zaharijeva.

Međusobni odnosi zemalja Zapadnog Balkana su veoma bitni za Evropljane. Zato se nalaze u vrhu Agende EU, ali sa jasnom strategijom.

“Strategija je vrlo jasna, tačno se zna šta je potrebno uraditi da bi se učinio napredak u tim nastojanjima, kao prvo to je reforma koja se odnosi na vladavinu prava, ekonomsku reformu i vrlo važno pitanje pomirenja”, kaže generalni direktor Direkcije Evropske komisije, Kristijan Danijelson.

Glavne teme samita Zapadni Balkan i evropska Unija u Sofiji biće pomirenje, zajednički projekti i napredak. Samit je uvertira za nastavak Berlinskog procesa koji bi trebalo da se održi u julu, u Londonu.