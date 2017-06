Ministarka Ana Brnabić zaigrala fudbal pred Muslinom VIDEO

Ministarka u Vladi Srbije Ana Brnabić pokazala je da je vješta i s loptom, i to fudbalskom.

Naime, Brnabićeva je bila gošća na promociji nove kampanje “PlayerHuntera”, na kojoj je odigrala jednu mini partiju s loptom.

“PlayerHunter” je novi internet portal, praktično društvena mreža za zapošljavanje koja omogućava mladim i talentovanim sportistima da nađu klub. Mreža je pokrenula novu kampanju “Nova sezona, novi ti” (New Season, New You), a njihova gošća tim povodom bila je i ministarka Brnabić, piše N1.

Ministarka je zaigrala sa fudbalerom Vukom Živkovićem, direktorom marketinga “Playerhantera” Darkom Mandićem i freestyle fudbalskom zvezdom Nikolom Miloševićem Đotom.

Tremu nije imala ni pred selektorom fudbalske reprezentacije Srbije, Slavoljubom Muslinom, koji je sve to posmatrao.

(Nedjeljnik.rs)