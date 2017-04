Ministar Stevo Mirjanić drvoprerađivačima obećao sve što su tražili!

Sokolačka buna je obustavljena. Drvoprerađivači, kažu, vjeruju ministru Stevi Mirjaniću koji im je danas obećao da će imati prioritet u snabdijevanju drvnim sortimentima i da će se sav posao obavljati po novom Pravilniku Šuma Srpske.

“Neophodno je da se još posebno iskristališu oni elementi koje taj Zakon, odnosno član reguliše, a to je pitanje obezbjeđenja drvoprerađivača sa područja opština, prije svega nerazvijenih, a pogotovo onih prerađivača u opštinama koje raspolažu sa velikim ili znatnim godišnjim etatom i značajnim drvnim sortimentima”, rekao je Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede i šumarstva RS.

“Blokada neće biti do daljnjeg. Kao što ste čuli, dobili smo od ministra obećanje i da su svi naši zahtjevi razumni, prihvatljivi i mi ćemo samo pratiti njihovu realizaciju”, potvrdio je Brane Vitomir, predsjednik drvoprerađivača istočne regije.

Pravilnik sa detaljnim kriterijumima mora biti usaglašen do novembra, da bi u decembru bili potpisani ugovori o isporuci za narednu godinu. Ministar ne spori da u Šumama RS ima svega i svačega, ali tvrdi da će tome uskoro stati u kraj.

O obračunu s kriminalom, ali prije svega o kadrovskoj politici koja je zatresla Romaniju, danas progovara i predsjednik RS. Milorad Dodik tvrdi da je izbor Rajka Bulajića za direktora Šumskog gazdinstva i njega iznenadio.

“Želim da kažem da sam bio iznenađen kada je došlo do imenovanja gospodina Bulajića i da sam tražio da se to zaustavi. Razgovarao sam sa g. Bulajićem i on je pristao, imajući u vidu okolnosti, da vrati to imenovanje i da se povuče”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Bulajiću izgleda ni to nije bilo presudno, već činjenica da je njegovo imenovanje palo čim je pao Statut Šuma. Uz negiranje bilo kakvih krivičnih prijava koje su mu ovih dana pripisivali i najavu da će se opet kandidovati, poručuje da se sprema i na sud.

“Mislim da su najodgovorniji u Javnom preduzeću tu napravili prestup, što nije zakonito, a ja odlično znam svoj put i potražiću svoja prava na drugoj strani”, rekao je Rajko Bulajić, bivši direktor ŠG “Romanija”.

Generalni direktor Šuma, Risto Marić, Bulajića danas ne komentariše, ali konačno odgovara na pitanje ko je, u ovom trenutku, na čelu Šumskog gazdinstva “Romanija”.

“Strahinji Baševiću nije još isteklo rješenje o postavljenju na v. d, njemu ističe 30. aprila”, kaže Risto Marić, prvi čovjek Šuma RS.

Ali, ni to ne znači da je sokolačkim nevoljama došao kraj. Sindikalci “Romanije” najavljuju novu blokadu, jer su im plate, kažu, smanjene za 150 maraka.

“Po pitanju akata o nezakonitom smanjenju plata, tad ćemo nastupiti mi zaposleni sa nivoa Javnog preduzeća i mi ćemo blokirati puteve”, rekla je Slavica Elez, predsjednik Sindikata u ŠG “Romanija”.

O tome su već obavijestili i ministra, i to poslije sastanka na koji, kažu, nisu ni bili pozvani. Zato su sve što je danas dogovoreno krstili sa – račun bez krčmara.