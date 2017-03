Ministar policije prijavio sam sebe zbog prekršaja

Troj Grent, ministar policije u državi Novi Južni Vels u Australiji prijavio je samog sebe zbog korištenja mobilnog telefona u vožnji, piše BBC.

Ministar je za vrijeme vožnje uzeo mobitel i fotografisao promet te je tu fotografiju objavio na Tviteru. Potom se prijavio zbog toga i rekao kako nije shvatio da krši zakon time što je koristi mobilni telefon u vožnji.

Nakon što se prijavio, obavješten je kako ga očekuje kazna od 250 dolara.

Kaže kako nitko nije iznad zakona.

“Ovo je veliki podsjetnik. Nitko nije iznad zakona čak ni ako je ministar policije”, izjavio je on.

Heading home on the Newell stopped at upgrade works and then saw this. A ewe in the back out on a Saturday drive! pic.twitter.com/MBjHvFNaxr

— Troy Grant (@troygrant) March 18, 2017