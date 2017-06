Ministar najavio skuplje školarine, studenti ni da čuju!

Cijene školarine na svim fakultetima u Srpskoj, biće veće za 13 odsto – to je prijedlog koji Univerziteti šalju na razmatranje u Vladu.

Ako ga nadležni usvoje, više novca za školovanje, izdvajaće studenti na svim studijskim programima.

“Mi još uvijek razmatramo to pitanje i mislim da ćemo ići sa blagim povećanjem školarine, to je prijedlog Univerziteta, da li će Vlada to prihvatiti ja to ne mogu unaprijed reći”, kaže Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture u Vladi RS.

Umjesto dosadašnjih 440, akademska godina na osnovnim studijama, mogla bi da košta 500 maraka. U taj cjenovnik ne spadaju medicinski fakultet, ni akademija umjetnosti. Cijena je i do sad na tim fakultetima bila znatno veća nego na ostalim, pa bi se, uz povećanje, taj iznos približio brojki od dvije hiljade.

Studijski program dramske umjetnosti, najskuplji je na banjalučkom univerzitetu. Sadašnja cijena iznosi hiljadu i po maraka. Ukoliko do povećanja dođe, svi budući studenti ovog smjera, godišnje će izdvajati skoro 1.600 maraka.

Priča o povećanju školarine nije nova. Skoro svaki kraj akademske godine obilježen je sličnim očekivanjima, pa se svake godine pobune i studenti. Do sad su njihove pritužbe imale efekta, ali svaka nova najava skupljih školarina, probudi nezadovoljstvo.

“Trenutno ne vidimo razlog zbog čega treba da dođe do povećanja školarine. Jasno smo dali do znanja da ne želimo da se profesorima plata obezbjeđuje na račun studenata, preko leđa studenata. Nikad veće jedinstvo neće vladati u narednom periodu što se tiče studenata, da će se svi maksimalno pozabaviti ovom temom”, izjavio je Željko Sladojević, predsjednik Studentskog parlamenta.

Ne vjerujemo da se glas studenata neće čuti, dodaju Studentskom parlamentu. Sa predstavnicima Univerziteta će, kažu, obaviti razgovore i dati sve od sebe da cijene školovanja ostanu iste.