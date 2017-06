Minhen: Pucnjava na stanici, povrijeđena jedna osoba

Na stanici metroa u predgrađu Minhena u Bavarskoj dogodila se pucnjava u kojoj je jedna osoba povrijeđena, saopšteno je iz njemačke policije.

U objavi na “Tviteru” policija navodi se da se incident desio na stanici metroa “Unterfering”.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017