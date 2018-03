Milović: “Crna lista” Saveza za promjene piše optužnice u Tužilaštvu BiH

SNSD:Srebrenici je potreban mir i kompromis i ne želimo scenario koji bi to narušio!

Kovačević: Što je više PDP-a, to je manje Republike Srpske

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Milović izjavio je da postoje saznanja da bi Tužilaštvo BiH uskoro moglo da podigne optužnice za kriminal i ratne zločine protiv pojedinaca iz Republike Srpske, a na osnovu “crne liste” koju je napravio Savez za promjene.

On je rekao da su interpelacije o kojima se raspravlja u Narodnoj skupštini, kao i imena udruženja i osoba koji su navodno opasni po bezbijednost BiH, dio scenarija koji plasira opozicija u Srpskoj u okviru pripreme javnosti na diskreditaciju pojedinaca i udruženja koji podržavaju predsjednika Srpske Milorada Dodika.

“Interpelacije imaju zadatak da pojačaju taj utisak i otvore prostor za podizanje takvih optužnica, a cilj optužnica nije stvarna borba protiv kriminala, nego uklanjane političkih protivnika, neistomišljenika i onih koji podržavaju Dodika”, ocijenio je Milović.

On je istakao da se optužnice “pripremaju i montiraju pod patronatom Ministarstva bezbjednosti BiH odnosno ministra Dragana Mektića, koji je najmanje ministar bezbjednosti, a mnogo više portparol nakaradne politike urušavanja Srpske”.

“Mektić je jedan od glavnih egzekutora svega toga. U njegovom slučaju riječ je o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja s ciljem eliminacije što više patriotskih snaga i pojedinaca iz Srpske kako bi što lakše srušili Milorada Dodika”, ocijenio je Milović.

On je rekao da su i opozicija, a i stranci koji je podržavaju svjesni da dok ne sklone Dodika, ne mogu ništa postići na političkoj sceni.

“Na listi nisu samo ljudi iz SNSD-a već svi oni koji Dodika podržavaju. Dio te priče su i nedavno objavljena imena organizacija i pojedinaca koji su navodno prijetnja po mir i bezbjednost BiH. Taj plan su napravili stranci koji ga i finasiraju”, tvrdi Milović.

Nažalost, naglasio je Milović, prema mišljenju srpskog ministra Dragana Mektića, najveću opasnost po bezbijednost BiH predstavljaju borci i oficiri koji su više puta ranjavani.

“Ako to nije izdaja nacionalnih interesa Srpske, onda ne znam šta je”, rekao je Milović.

Prema njegovim riječima, Mektić kao glavnu terorističku organizaciju proglašava najveću antifašističku organizaciju u Rusiji “Nasljednike pobjede”.

“Najveću antifašističku organizaciju u svijetu koja broji dva miliona članova i koja isključivo baštini tradiciju antifašizma, Mektić proglašava prijetnjom po bezbijednost. Postavlja se pitanje za koga on radi”, upitao je Milović.

On je ocijenio da se ovakvo agresivno ugrožavanje nacionalnih interesa nije desilo ni na početku rata, u periodu razbijanja bivše Jugoslavije, naglasivši da one koji to čine, najblaže rečeno, treba da bude sramota.

(Srna)