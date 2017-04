Livne ipak u Donjoj Gradini, Dodik odbio rukovanje s Morin Kormak

Komemoracija povodom sjećanja na žrtve ustaškog genocida u Jasenovcu u Donjoj Gradini okupila je značajnije predstavnike političkog života u Srpskoj, sa nivoa BiH i iz Srbije, a bili su prisutni i brojni predstavnici diplomatskog kora u BiH.

Proteklih dana veliku pažnju privukla je nota MInistarstva spoljnih poslova Izraela u vezi sa radom Predstavništva Republike Srpske u toj zemlji u kojoj se šef tog predstavništva Arije Livne označava kao osoba za koju nije poželjno da prisustvuje sastancima ambasadora Izraela Boaza Rodkina sa zvaničnicima Srpske te komemoraciji u Donjoj Gradini. Arije Livne je, i pored tog zahtjeva, danas bio prisutan u Donjoj Gradini.

Istovremeno, pažnju izvještača sa ovog događaja privukao je i potez predsjednika Srpske Milorada Dodika koji se, prilikom dolaska u Donju Gradinu, pozdravio sa svim prisutnim zvaničnicima osim sa američkom ambasadorkom u BiH Morin Kormak.

Američka administracija nedavno je stavila Milorada Dodika na “crnu listu”, a on je kao najodgovorniju osobu za to označio upravo ambasadorku Kormak. Dodik je tih dana naglasio da će tražiti od Ministarstva inostranih poslova BiH da je proglasi personom non grata i na teritoriji BiH.

