Miljanović u MSU RS: Neostvareni snovi u Spavaćoj sobi mojih roditelja

Ponekad iz sasvim običnih životnih situacija nastaju velike ideje, koje “tjeraju” na stvaranje i duboko promišljanje. Spremajući spavaću sobu svojih roditelja, priznati banjalučki umjetnik Mladen Miljanović svoje misli i emocije probuđene uspomenama na neko prošlo vrijeme i budnim posmatranjem sadašnjosti upleo je u izložbu intrigantnog naziva “Spavaća soba mojih roditelja”.

Do sada su njegovi radovi u Banjaluku putovali preko evropskih gradova, ali ovaj put, na radost Muzeja savremene umjetnosti RS, prvi susret sa njegovim novim radom doživjela je publika u Banjaluci. Mnogo je onih koji su u četvrtak uveče prošetali kroz spavaću sobu Miljanovićevih roditelja, radoznalo prateći mapu i čitajući legende pored djela koje su ih uvodile u ona najtajanstvenija mjesta čovjeka, njegovu intimu. Kroz ljubav kao glavnu temu postavljena su brojna pitanja, a Miljanović je svoju pripadnost umjetnosti “iskoristio” da fiksira probleme koji ugrožavaju svakodnevno življenje.

Iz Beča je u Banjaluku doputovao i istoričar umjetnosti i dugogodišnji direktor Mumok muzeja Edelbert Kob kako bi otvorio Miljanovićevu izložbu.

– Mladenovu umjetnost treba shvatati ozbiljno, i to veoma ozbiljno, jer on isto tako i publiku shvata ozbiljno, daje joj mogućnost da samostalno razmišlja. Vidjeti, osjećati i saosjećati, to je samo mali dio onoga što Mladen pruža publici, zbog toga ovdje se ne može samo gledati i čitati, nego i studirati ono što je izloženo. Ako to uradite, onda ćete imati tu prednost da dobijete terapiju svojim spoznajama – rekao je Kob.

Ogoljen pred posjetiocima, Miljanović je pored ličnih stvari njegovih roditelja kroz radove, između ostalog, pokazao njegove dvije najveće opsesije iz djetinjstva, a oba objekta su se krila u spavaćoj sobi njegovih roditelja. Prvi objekat je šargija, tradicionalni instrument koji je njegov otac svirao na svakom veselju, a Miljanović je opsesivno mrzio takvu muziku i šargiju, a jedini cilj mu je bio da dobije priliku da je uništi. Druga opsesija je želja za puškom, koja je uvijek bila skrivena i zaključana u spavaćoj sobi. U video-zapisu koji je postavljen na zanimljiv način posjetioci su podižući tepih imali priliku da Miljanovića vide na ekranu kako prvi put u životu, poslije smrti svoga oca pokušava da svira šargiju.

Da je, ljubav među prvim asocijacijama kada se pročita naslov postavke, potvrdila je i direktorica Muzeja savremene umjetnosti RS i kustos ove izložbe Sarita Vujković.

– Centralna tačka cjelokupne izložbe jeste idilična fototapeta, nesuđeni dekorativni objekat roditeljske spavaće sobe. Suprotstavljajući ličnu i univerzalnu borbu u radovima koji čine ovu izložbu, Miljanović jasno ističe da je došao trenutak kada treba da se odluči da li će naše društvo u budućnosti biti kultura komemoracije i narativ konflikta ili kultura življenja i napretka u kome ćemo napokon pronaći istinsku ljubav – zaključila je Vujkovićeva, ponosna što se ovi radovi prvi put prikazuju u banjalučkom Muzeju.

Pored Koba i Vujkovićeve, o postavci i umjetniku govorio je rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga ističući zahvalnost što Miljanović i kao profesor na najljepši način predstavlja Akademiju umjetnosti.

Performans “Počasna straža”

Odmah nakon svečanog otvaranja Miljanović je započeo tročasovni performans “Počasna straža”, uzvikujući komandu: “Mirno!”

– Ovaj rad je veoma ličan i emotivan, kao što je i performans najličniji mogući izraz u umjetnosti. On na veoma ličan način propituje odnose ličnog jezika i ideologije, u ovom slučaju vojne. Taj jezik na izložbi pojavljuje se u raznim oblicima, bilo u formi vizuelnog jezika simbola, glasa – komande ili vojnih materijala. Kada je riječ o ovom radu, on nosi jasan stav upozorenja za svakog prisutnog na izložbi i u prostoru muzeja koji vidim kao ekvivalent prostora u kojem živimo – rekao je Miljanović, jedan od najmlađih predstavnika “ratne generacije” i koji je pohađao Školu rezervnih oficira.

