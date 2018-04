Milionske šteta zbog nelegalne sječe šume

Prema podacima “Šuma Republike Srpske”, zabilježena šteta po osnovu bespravne sječe u prošloj godini iznosila je 19.210 metara kubnih, što je gubitak od 2.891.895 KM.

“Podneseno je 667 krivičnih i 1.471 prekršajna prijava. Riješene su 83 krivične i 532 prekršajne prijave. Kao što se može vidjeti, veoma je mali broj riješenih prijava, tako da je procenat naplaćenih šteta u odnosu na one za koje su podnesene prijave svega 2,3 odsto”, rečeno je u “Šumama Srpske”.

Najviše bespravnih sječa tokom prošle godine evidentirano je na područjima šumskih gazdinstava “Jahorina”, gdje šteta iznosi 6.614 metara kubnih ili 1. 265.673 KM, “Romanija” sa 1.689 metara kubnih ili 308.373 KM, “Prijedor” sa 2.587 metara kubnih ili 258.329 KM, “Doboj” sa 1.435 metara kubnih ili 202.788 KM i “Borja” sa 1.039 metara kubnih ili 57.440 KM.

Iako je proteklih godina smanjena šteta pričinjena bespravnom sječom, iz “Šuma Srpske” ističu da to i dalje predstavlja veliki problem, zbog čega bi saradnju koja postoji sa MUP-om, tužilaštvima, sudovima i drugim nadležnim institucijama, trebalo intenzivirati.

Republička šumarska inspekcija je tokom prošle godine u 290 slučajeva oduzela šumske drvne sortimente u ukupnoj količini od 2.120 metara kubnih, čija je vrijednost procijenjena na 163.852 KM.

“Za prva tri mjeseca tekuće godine Republička šumarska inspekcija oduzela je 209 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata, čija je vrijednost 19.643 KM”, rekla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Ona je navela da su ove aktivnosti sprovedene u okviru planskih zadataka, redovnih i vanrednih kontrola i aktivnosti, na realizaciji Akcionog plana za suzbijanje bespravnih sječa, krađa i nelegalnog prometa drvnih sortimenata.

“Šumski drvni sortimenti oduzeti su na postrojenjima za primarnu preradu drveta i u prometu jer je kontrolama utvrđeno da nisu žigosani ili obrojčeni, ili im nedostaje prateći otpremni iskaz, što ukazuje na to da je riječ o bespravnoj sječi”, istakla je Makivićeva.

Ona je naglasila da je nadležnim policijskim upravama i tužilaštvima upućen veliki broj informacija o sumnji da bi se u određenim situacijama moglo raditi o krivičnim djelima, te da je potrebno sprovesti dodatne istrage.

Makivićeva je dodala da je Zakon o šumama predvidio kazne za bespravnu sječu fizičkim licima od 300 KM do 900 KM, pravnim licima od 3.000 do 9.000 KM, dok će odgovorno lice u pravnom licu biti kažnjeno iznosom od 500 do 1.500 KM.

Ona kaže da je čuvanje šuma i šumskog zemljišta u svojini Srpske povjereno “Šumama Republike Srpske”, nacionalnim parkovima “Kozara”, “Sutjeska” i “Industrijskim plantažama”, a za čuvanje privatnih šuma odgovorni su isključivo njihovi vlasnici.

(Srna)