Milioni na čekanju zbog neriješenog graničnog spora sa Srbijom

Ništa od para dok se ne riješi pitanje grance sa Srbijom. To je zadnja informacija koju imaju načelnici četiri opštine na istoku Srpske koje od Hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta potražuju oko 80 miliona maraka za potopljeno zemljište.

Prvi ljudi Zvornika,Višegrada, Srebrenice i Rogatice imali su najavu da će novac dobiti do nove godine ali li je sve zaustavljeno nakon neslavnog kraja posjete članova bh. Predsjedništva Beogradu.

“Zadnje informacije koje mi imamo jeste da je to na čekanju do daljnjeg. Vrijednost tog duga i obaveza koje su ovih godina nastale je negdje oko šest miliona maraka. To je jedan godišnji budžet opštine Rogatica, značilo bi nam mnogo”, rekao je Milorad Jagodić, načelnik opštine Rogatica.

Načelnici četiri opštine poslali su račune za proteklih 27 godina jer je Srbija od tada ne plaća naknadu za potopljeno zemljište. Dvije hidroelektrane koje se nalaze na državnoj granici pripadaju Srbiji, a nezvanično, uslov da počnu plaćati nakadu jeste da BiH odustane od eventualne arbitraže gdje bi tražila dio vlasništva i električne energije. Na to računa Bakir Izetbegović koji je odustao od najavljene razmjene teritorija nakon posjete Boegradu i saopštio da se tim pitanjem baviti stručne komisije. Komisiju za granice BiH čeka dug posao kaže ministar bezbjednosti jer njegov predstavnik predsjedava komisijom. Sad smo opet na početku kaže Dragan Mektić.

“Mi moramo tačno prvo postići dogovor i definisati postojeću granicu.Da bi onda mogli reći od ove granice želim toliko tamo ili toliko ovamom, a s ove strane ću vam ja dati ovdje. Dakle, prvo je neophodno da se postigne dogovor i definiše granica, a onda da se uđe u razmjenu teritorija s jedne i sa druge strane”, objašnjava Mektić.

Novi pritisak na bh. vlasti stiže iz Brisela nakon što je Evropski parlament dao direktivu – nema ulasku u Evropsku uniju dok, se ne riješe graniči sporovi.