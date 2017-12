Milioneri iz Narodne skupštine: Ko su najbogatiji poslanici?

Vojin Mitrović, Miladin Stanić, Perica Bundalo, Gordana Tešanović i Slavko Dunjić su najbogatiji poslanici u Narodnoj skupštini RS, a svako od njih posjeduje imovinu milionske vrijednosti.



Uvidom u imovinske kartone poslanika, jasno je da je “najteži” parlametarac, ali i jedan od najbogatijih ljudi u Srpskoj bivši član NDP-a, a danas samostalni poslanik Vojin Mitrović iz Bijeljine čija prijavljena imovina iznosi 66,6 miliona maraka.

Većina ovoga se odnosi na vlasništvo u privatnim kompanijama, čak 65 miliona. Mitrović je inače vlasnik firme “Panafleks”, zatim “Oktan promet Bijeljina” i Oktan promet “YU”, preduzeća “Šipad komerc” Bijeljina, a ima udio i u kompaniji “DP Šipad komerc Namještaj – promet” Beograd, te akcije u AD “Komunalac” Bijeljina, “Panaflex” AD i Pošte Srpske.

Bijeljinski biznismen u svom posjedu ima i ribnjak u vrijednosti 300.000 KM i kuću i zemljište procijenjene na 1,2 miliona, a godišnji prihodi mu iznose skoro 200.000 maraka, piše portal 6yka.com

Možda pored navedenih cifara zvuči nebitan, ali svakako nije zanemariv, podatak da Mitrovićeva supruga Nela posjeduje kuću u Srbiji, te stan i poslovni prostor u BiH u vrijednosti preko 600.000 KM, dok njegov sin ima stan u Srbiji vrijedan 200 000 i Audija čija vrijedost se procjenjuje na 80.000 KM.

Na listi milionera u NSRS našao se i SDS-ovac Miladin Stanić iz Prnjavora koji “teži” 3,6 miliona KM, od čega je vrijednost akcija 3 miliona. Stanić pored toga ima i stan u Srbiji – 200.000 KM, te kuću i zemljište u Prnjavoru vrijednosti 450.000 KM.

Sljedeći milioner u NSRS je Perica Bundalo iz Kozarske Dubice, član PDP-a, koji je upisao 1,8 miliona imovine. Bundalo je suvlasnik u firmi “Fit”, a svoj dio je procijenio na 1,4 miliona KM, te pored ove kompanije on posjeduje trosoban stan u Srbiji (180.000 KM), kuću čija je vrijednost 70 000, zemljište 20 000 KM, kancelarijski prostor 80.000 KM, BMW 25.000 i vikendicu 40.000 KM, dok mu godišnja primanja iznose 142.000 KM.

I njegova supruga Mirjana se može pohvaliti velikom imovinom koja se procjenjuje na 427.228 KM, dok je Bundalo sina obezbijedio sa stanom u Srbiji od 200.000 KM i automobilom.

Jedina milionerka u Skupštini je SNSD-ovka Gordana Tešanović, inače direktorica Doma zdravlja u Banjaluci, u čijem imovinskom kartonu je navedeno da posjeduje imovinu vrijednu skoro 1,1 milion KM. Ona u svom vlasništvu ima stambeno poslovni prostor u Banjaluci vrijedan 650.000 KM, motel i apartmane procijenjene na 423.000, te auto Audi A6 od 20.000 KM.

Posljednji na ovoj listi je Slavko Dunjić iz Gradiške, koji je svoju imovinu procijenio na 983.449, ali samo poslovni prostor koji dijeli sa suprugom vrijedi skoro 1,5 miliona. Pored toga, Dunjić je vlasnik stana vrijednosti 165.000, vikendice 317.748 i automobila od 15.000 KM.

Rekli su na ovu temu

Mitrović: Ja sam čovjek koji se bavi 22 godine privatnim biznisom i sve sam stekao mukotrpnim radom, a za sve imam i pokriće, što mi je najvažnije.

Stanić: Sve se može postići uz dosta rada i odgovornosti. Takođe, ovo ne bi imao da nije bilo moje porodice, kao i odličnih saradnika i sjajnih radnika.

Bundalo: Nemam komentar.

Dunjić: Ja sam tokom cijelog poslovanja uvijek vjerovao u dogovor, a ne ugovor, i to me je dovelo do ovoga što imam danas. To, i razvijanje saradnje sa poslovnim ljudima širom svijeta od kojih sam mnogo naučio.

Potencijalni milioneri

U kategoriju potencijalnih milionera sasvim sigurno može da uđe nekoliko narodnih poslanika, a na najboljem putu da pređu milionsku cifru su Zlatko Maksimović, ljekar iz Bijeljine čija imovina vrijedi 780.000 KM, te Dragoljub Davidović (SNSD) iz Banjaluke koji zajedno sa suprugom posjeduje 784.500 KM vrijednu imovinu. Slijede ih Bijeljinac iz SNSD-a Siniša Maksimović sa skoro 600.000 KM, Nenad Kuzmić (SNSD) iz Laktaša sa 529.000, te Dušan Berić (SDS) sa 508.000 KM.

(byka)