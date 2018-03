Milbaueru ugovor za štampanje pasoša

Menadžment Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH sa predstavnicima njemačke kompanije “Milbauer”, kao najpovoljnijim ponuđačem, potpisuje ugovor o nabavci pasoških knjižica na period od četiri godine.

“Milbauer” je i do sada bio dobavljač pasoških knjižica, a prošle godine je sa tom kompanijom potpisan jednogodišnji ugovor kako ne bi došlo do potpune obustave u izdavanju pasoša. IDDEEA je na to bila primorana jer je isticao dotadašnji ugovor sa “Milbauerom”, a novi dobavljač nije mogao biti izabran zbog niza blokada tendera. Kako bi kolaps bio izbjegnut, potpisan je ugovor sa “Milbauerom” kojim je produžena saradnja do 21. marta ove godine. U međuvremenu je raspisan novi tender na kojem je “Milbauer” proglašen najpovoljnijim ponuđačem.

Direktor IDDEEA Arif Nanić kaže da će potpisivanje ugovora biti obavljeno prema planu.

– Pasoši će biti isporučivani na vrijeme, tačno onako kako smo najavili i planirali. Dakle, okončana je svaka mogućnost pojave pasoške krize – kaže Nanić.

Na posljednjem tenderu za nabavku pasoških knjižica, za koji zakon predviđa izdvajanje skoro 26 miliona maraka bez PDV-a, u igri su bile dvije njemačke kompanije – “Veridos” i “Milbauer”. Kompanija “Milbauer” je izabrana jer je dostavila najpovoljniju ponudu tražeći za četvorogodišnje štampanje pasoša 28,47 miliona sa PDV-om, dok je “Veridosova” ponuda iznosila 53,28 miliona maraka.

(Glas Srpske