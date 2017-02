Milanović o srpskoj vojsci: Šta se praviš važan, kakvi Migovi?

Bivši hrvatski premijer Zoran Milanović nije se usprotivio ideji vraćanja služenja vojnog roka u toj zemlji.



On smatra da bi rok trebalo da traje ne manje od pola godine, a odgovarajući na pitanje o naoružavanju Srbije kazao je da Hrvatskoj ne treba protivvazdušna odbrana od Srbije.

U prvom intervjuu od izbornog poraza njegove Socijaldemokratske partije (SDP) i povlačenja sa čela te stranke, koji je dao za N1, Milanović je rekao da bi hrvatske vlasti trebalo da raspišu referendum o vraćanju služenja vojnog roka, naglasivši da prvo treba “definisati koja je to prijetnja da moramo da šaljemo mlade ljude u vojsku”.

Na pitanje novinara “da li je to naoružavanje Srbije, ‘kuvanje’ u BiH”, Milanović je prvo kazao za srpski narod u Hrvatskoj i BiH da je “to jedna priča”.

“To su naši ljudi. Tu sam dosta i emocionalno vezan za neke događaje i ljude. Ta podjela u vjeri, mislim… Što se tiče Srba u Hrvatskoj to je jedna priča”, rekao je Milanović.

On je potom nastavio o vojsci Srbije koja, kako kaže, nabavlja rashodovane letjelice.

“Što bi rekli tamo: ‘Oni leba nemaju da jedu u tom smislu’. Šta se praviš važan mislim, kakvi MIG-ovi? To će se srušiti prije nego što poleti. I mi zbog toga moramo da kupimo eskadrilu aviona?”, upitao je bivši predsjednik hrvatske vlade.

Na novinarsko pitanje da li bi on kupio avione da je ostao na vlasti, Milanović je odgovorio da Hrvatska “nema novca za to”.

“Ali, imamo za kvalitetnu protivvazdušnu odbranu, što je jeftinije i oružje je onoga koji se brani, a ne napada. S tim da to nama protiv Srbije ne treba”, ocijenio je Milanović.

On je naveo primjer Mađarske koja “ima nekoliko polueskadrila Gripena, dodajući da su dva pala, uz opasku “desi se”.

“Ali ti avioni samo djeluju vazduh-vazduh, a ne vazduh-zemlja. Oni služe samo za odbranu vazdušnog prostora. To je bačen novac i sad gledaju kako bi sa nekim da dijele troškove”, kazao je nekadašnji premijer Hrvatske.

On tvrdi da je Hrvatskoj potrebna mornarica.

“Identitet naš je more. Mi smo jedina slovenska nacija po govoru koja je morska. To more je bilo toliko dugo predmet zavisti. To se u Hrvatskoj smatra nečim što je “wow”. Kao kad imaš prelijepu djecu, prelijepu ćerku. Na to si ljubomoran”, naveo je on.

(B92)