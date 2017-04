Miki Manojlović otvoreno o brakovima, djeci i muško-ženskim odnosima

Glumac Predrag Miki Manojlović progovorio je o najvećim ljubavima u svom životu.

Manojlović je oženjen glumicom Tamarom Vučković (46), a iza sebe ima još jedan propali brak.

– Moja prva supruga je bila prema meni vrlo dobra, ali onda više nismo bili dobri jedno prema drugom. Ni ja nisam bio dobar. A druga supruga je prema meni i danas dobra. Eto, to su žene mog života – rekao je Miki.

On je dodao:

– Ljubav je ozbiljna pojava, ne voli se sve i svako. Ljubav je danas otrcana riječ, nekako drknuta i otrcana, tako da, kada se kaže ljubav, sve je kao nešto ljubav. Volio sam tamo da budem, volio sam nekog da vidim ili ne znam šta. Ljubav je izgubila značaj i smisao od pretjerane upotrebe.

Glumac iz oba braka ima po jedno dijete. Ćerka Čarna (36) je rediteljka i docent filmske režije na Akademiji umjetnosti u Beogradu, dok sa Tamarom ima sina Ivana (14). Na pitanje kako su njegova deca podnijela breme njegove slave, odgovara:

– Žao mi je zbog toga, zaista mi je to žao. Mislim da je Čarni oduzelo dosta toga, a Ivanu ne, on ne želi da govori francuski. Ne želi da se razlikuje. Čarna je mnogo više odlazila u pozorište i gledala mnogo filmova, on ne. To me plaši – priznaje glumac.

Na ćerku Čarnu mnogo je ponosan.

– Umjela je da razdvoji dobro od lošeg, umjela je da otprati svoji burni karakter, umjela je da ga kontroliše. Uopšte, mada ne želim da nešto ružno kažem, žene drugačije vide svaku stvar. Mnogo složenije i analitičnije i iz više uglova. Muškarci ne, oni udaraju, idu gdje niko ne bi ili svako bi.

