Mihajlo Popesku: Podatke za Trampovu kampanju kupili smo legalno

Vjerovatno ne postoji na svijetu firma sa toliko doktora nauka a da je na tako lošem glasu kao što je trenutno „Kembridž analitika” (KA). Londonska kompanija je već nedjeljama u novinskim naslovima, iako priča nije sasvim nova.

Britanski mediji su 2015. objelodanili aferu sa zloupotrebom podataka korisnika „Fejsbuka” preko psihološkog kviza koji je napravio naučnik sa Univerziteta Kembridž Aleksandar Kogan. Međutim, prošlog mjeseca je bivši zaposleni u KA Kristofer Vajli za „Obzerver” iznio tvrdnju da ti podaci nisu uništeni, kao što se mislilo, već da su korišćeni kao neka vrsta „psihološkog oružja” u kampanji Donalda Trampa.

Kako priča izgleda iz ugla „Kembridž analitike”, saznali smo takoreći iz prve ruke budući da je na jednoj od čelnih pozicija Beograđanin Mihajlo Popesku (37).

Vajli nije uzbunjivač

„Prema mojim saznanjima, nikakvi podaci ’Fejsbuka’ nisu korišćeni u kampanji za Trampa. Sve podatke koje smo koristili u toj kampanji kupili smo legalno. Vajli, koga mediji iz meni nepoznatih razloga zovu uzbunjivačem, optužio nas je bez dokaza, a tada nije bio u firmi i nije ni mogao da zna šta se događa. Radio je ovdje godinu dana, do ljeta 2014, kada je otišao i pokušao da pokrene identičan biznis. Tužen je za krađu naše intelektualne svojine i izgubio je spor na sudu. Takođe je pokušao da vodi kampanju za bregzit, ali nije odabran. Ni mi nismo radili bregzit. Mislim da pokušava da napravi brend na konto nas. Zato se i ofarbao i stavio minđušu u nos”, kaže za „Politiku” marketinški stručnjak koji je poslije završenog Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu doktorirao u Engleskoj i jedno vrijeme predavao na tamošnjim univerzitetima.

Od kraja prošle godine radi u londonskoj firmi kao rukovodilac sektora istraživanja, na čelu tima koji uključuje marketing-psihologe i specijaliste za proučavanje ljudskog ponašanja. Projekti na kojima rade su komercijalni, politički i društveni, a koriste najnovija saznanja iz niza naučnih disciplina kako bi sagledali šta pokreće ili inhibira određena ponašanja određenih grupa ljudi.

Popesku takođe vodi brigu da se sva istraživanja sprovode u skladu sa najvišim etičkim i profesionalnim normama koje je propisala strukovna asocijacija MRS, čiji su članovi. Tu spada i zaštita ličnih podataka, koja je u Britaniji vrlo strogo regulisana.

„Kompaniju sam u januaru uveo u korporativno partnerstvo sa britanskom asocijacijom za istraživanje tržišta. Ukoliko firma ima takvu kulturu da podatke dobija na nelegalan način kao što se priča, zašto bi se ista ta firma obavezala na pravila ponašanja koja idu iznad zakonskog minimuma? Moje je čvrsto uvjerenje da je firma i u prošlosti poslovala u skladu sa zakonom”, kaže Popesku.

Forenzičari u akciji

Dio odgovora na to pitanje daće istraga britanskog povjerenika za informacije koji im je zaplijenio računare i servere i provjerava da li na njima ima podataka korisnika „Fejsbuka”. Nakon toga će nezavisan tim forenzičara da provjeri isto to i obavijestiće javnost o nalazima.

„Sve podatke koje kupujemo od trećih strana, kupujemo na legalan način i u dobroj vjeri da su isti stečeni legalno. Iste te podatke može da kupi bilo ko – dakle ne nabavljamo ih tajno niti ekskluzivno. Prema mojim najboljim saznanjima, pošto tada nisam bio u firmi, 2014. smo kupili podatke ’Fejsbuka’. KA je tada dobio uvjerenja od dr Kogana da su podaci sakupljeni legalno i da se mogu legalno kupiti. Sljedeće godine kada smo saznali da nismo imali pravo da te podatke kupimo, obrisali smo sve podatke i derivate i uvjerenja o tome dostavili ’Fejsbuku’. Dr Kogana smo tužili i dobili spor na sudu”, kaže Popesku.

Zapadni mediji su naširoko pisali o ovom slučaju, koristeći izraze kao što su psihološko oružje, bihevioralno targetiranje, pa čak i informacioni rat. Na pitanje da li to što radi KA predstavlja psihološku manipulaciju, Popesku odgovara – “apsolutno ne”.

„Naša čula često su toliko bombardovana reklamama da smo naučili da ih ignorišemo ili filtriramo. Ono što KA radi jeste serviranje reklamnog materijala onim ciljnim grupama kojima je određena tema relevantna na način koji je prijatan i neinvazivan i koji odgovara stilu komunikacije te grupe. To je ideal svih marketara i svih klijenata – da se do potencijalnih kupaca ili glasača dođe na efikasan način, bez rasipanja novca i medijskog prostora. Što se stiče bihevioralnog targetiranja i psihološki skrojenog komuniciranja, to je alat kao što je i čekić alat. Čekićem nekom možete da razbijete glavu, a možete i da ispravite nešto što je iskrivljeno ili da nešto popravite. Mi taj alat nikada ne koristimo da ljude podstaknemo na ponašanja koja će po njih da budu štetna u bilo kom obliku. Niko ne može da vas izmanipuliše zato što vam niko ne oduzima slobodu da informacije koje dobijate na internetu sami provjerite i istražite”, objašnjava naš sagovornik.

Svaki drugi – doktor nauka

On takođe smatra da ništa od tehnika koje koriste nije sporno s moralnog stanovišta.

„Svi podaci i alati koje koristimo dostupni su i drugim učesnicima tržišne utakmice. Ono gdje mi odskačemo jeste tim ljudi. Gotovo svaki drugi zaposleni u firmi ima doktorat, a sinergija koju ostvarujemo kroz multidisciplinarne timove je nešto zaista impresivno”, kaže Popesku.

Na sajtu firme piše da izbore dobijaju kandidati, a ne nauka o podacima. Mnogi su komentarisali da je preuveličana uloga KA u Trampovoj pobjedi. Popesku priznaje da za sada ne postoji tehnika kojom može da se izmjeri koliko je KA doprinio nečijoj političkoj kampanji:

„Mi mi ne poslujemo u vakuumu i samo smo jedan od činilaca koji radi na ostvarenju klijentovih ciljeva. Uspjeh mjerimo na osnovu nekih parametara kao što su impresije (broj klikova, dijeljenja, pregleda, broj donacija političaru i sl.), i tu je stvar jasna. Uspjeh našeg rada pratimo i kroz periodična ispitivanja javnog mnjenja u kojima pratimo kako se rejting našeg kandidata kreće, ali jako je teško reći da smo doprinijeli sa 1, 2 ili 3 odsto glasova kandidatu. Ono što znam jeste to da je preko 90 odsto kandidata za koje smo radili dobilo izbore.”

(Politika.rs)