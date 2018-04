Migranti stigli i u Banjaluku

Nekoliko migranata ovih je dana primijećeno u Banjaluci, i to u naselju Lazarevo, a iako se zasad radi o pojedinačnim slučajevima, mještani su uznemireni i strahuju da ne dođe do povećanja njihovog broja i potencijalne migrantske krize, kao što je to slučaj u lokalnim zajednicama u Unsko-sanskom kantonu.

“Dvojica migranata su bila tu u napuštenoj baraci. Primijetio sam ih zato što živim blizu, a šta je dalje s njima bilo to ne znam, samo vidim da ih danas nema tu”, rekao je za “Nezavisne” mještanin Ulice Stojana Jankovića u banjalučkom naselju Lazarevo.

Jedan mještanin ove ulice kazao je da je starija žena koja živi u blizini viđala dvojicu migranata, a drugi nam kaže da je proteklih dana vidio šestoricu i da ne zna odakle su, ali da djeluju umorno.

“Jakne su im bile sve od prašine, a nakon što su primijećeni, koliko čujem, ovuda je često patrolirala policija. Šta je poslije bilo – ne znam, danas ih nema”, rekao je mještanin.

Žarko Berić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Lazarevo dva, rekao je da mu nije poznato da su migranti u ovom naselju.

“Živim u ulici koja graniči s Ulicom Stojana Jankovića, ali nisam ništa vidio niti mi je iko od mještana prijavio da je vidio migrante”, istakao je Berić.

U Policijskoj upravi Banjaluka su nas povodom ovoga uputili na Službu za strance – Terenski centar Banjaluka, ali odgovor iz ove službe juče nismo uspjeli dobiti zbog neradnog dana.

I dok se u Banjaluci zasad radi o pojedinačnim slučajevima, u USK stanje postaje sve alarmantnije.

Hazim Kapić, ministar zdravstva u Vladi USK, izdao je naredbe zdravstvenim ustanovama na području USK u kojima traži da se zdravstveni timovi upute na mjesta gdje borave migranti kako bi se utvrdilo njihovo zdravstveno stanje i uslovi u kojima borave.

“Mislim da je potrebno imati stvari pod kontrolom kada je riječ o zdravstvenom aspektu i pokušaćemo da u narednim sedmicama sve stavimo pod kontrolu. Prema informacijama s terena, ima mnogo stranih državljana kojima je potrebna zdravstvena pomoć i mi ćemo pokušati da im je omogućimo”, istakao je Kapić.

On je dodao da će tražiti hitan sastanak Vlade USK kako bi se pronašla dodatna sredstva i ublažile posljedice sve većeg priliva migranata na ove prostore.

Premijer USK Husein Rošić rekao je da će Vlada pomoći zdravstvenim ustanovama u pomenutim aktivnostima, kao i nevladinim organizacijama koje ovih dana vode humanitarnu brigu o migrantima.

Istakao je kako oni borave u vrlo lošim uslovima, te da ovdašnje vlasti nemaju rješenje za ovaj problem.

“Prije nekoliko dana poslao sam dopis Oružanim snagama BiH i zatražio da nam ustupe šatore i drugo što je neophodno kako bismo mogli da organiziramo neki smještaj za te ljude. Međutim, upozorili su me da je to krivično djelo jer mi kao kanton nemamo nikakve ingerencije kada se radi o ovom problemu, već je to posao državnih ministarstava i agencija”, istakao je Rošić.

On je ocijenio neprihvatljivim to što USK, i pored evidentnog problema s migrantima, nije posjetio niko od predstavnika nadležnih vlasti i institucija.

Rošić je pohvalio dosadašnji rad pripadnika policije USK, koji prema migrantima postupaju krajnje profesionalno, pazeći da ni u jednom trenutku ne naruše njihova ljudska prava.

“Ovakvo stanje može eskalirati, jer mi nemamo tačne podatke koliko migranata trenutno boravi na području kantona. Prema podacima policije, to je nešto više od 500 ljudi, ali sigurno je da se ta brojka iz dana u dan povećava”, kazao je Rošić.

Inače, najveći broj stranih državljana zabilježen je na području Bihaća i Velike Kladuše, s obzirom na to da se radi o pograničnim sredinama s Hrvatskom, preko koje se migranti pokušavaju dokopati zapadnoevropskih zemalja.

(Nezavisne novine)