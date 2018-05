Migranti okupirali sarajevski park: RS neće dozvoliti smještaj migranata!

Migranti su okupirali prostor preko puta sarajevske vijećnice. Svakim danom ih je sve više. Na desetine njih, svakodnevno boravi u parku na otvorenom, gdje su napravili pravo šatorsko naselje.

Njihovo prisustvo postaje sve veći problem, a u tom dijelu grada patrolira policija i nadgleda situaciju. Nedavno je navodno grupa migranata napala stranca i otela mu novčanik, a spasili su ga slučajni prolaznici.

Najviše je izbjeglica iz Sirije, a oni koji hoće da pričaju kažu da ne prave nikave probleme, već traže način da se prebace tamo gdje su im porodice.

“Ja dolazim iz Sirije, idem u Njemačku, moja porodica je tamo.Došao sam preko Albanije, ovdje do Bosne i Hercegovine”, ispričao je Esmajil iz Sirije.

Pisali smo peticiju da reaguju nadležni, jer situacija postaje nepodnosljiva, međutim, nema odgovora, kaže Krsto Kosmajac, koji živi u tom dijelu grada. Upozorava da problem postaje sve veći i da oni koji su utočište našli na otvorenom, tu ne mogu ostati.

“Eno šatore meću i po ulici, ja više ne idem onuda, zaobilazim, idem sad okolo i na autobus. Šta ću tamo, smrdi da izvinite, svašta rade”, kaže Krsto Kosmajac iz Sarajeva.

Predsjedavajući Savjeta ministara najavio je da će u ponedeljak biti održan sastanak kordinacinog tijela za pitanje migracija, a trebalo bi da bude formiran i operativni štab. Prethodno su i nadležni u Sarajevu upozorili na slike iz samog centra grada, koje dočekaju i brojne goste.

Problemu migranata se nije pridavalo dovoljno pažnje, poručuju iz Republike Srpke. Željka Cvijanović kaže da su nadležni progovorili o tome tek kada je zaprijetila eskalacija i kada je na vrata pokucalo na desetine hiljada izbjeglica. Vlada Republike Srpke je razmatrala situaciju, a predsjenik Republike je protiv da se u nekim kasarnama u Srpkoj smjeste migranti.

“Sigurno se neće desiti nijedan kamp za izbjeglice nigdje na teritoriji RS. To što je Savjet ministara planirao u Banjaluci, to je apsolutno neprihvatljivo, oni nisu ti koji mogu o tome da odlučuju, to su organi RS, a naša odluka je da to neprihvatamo. Zato što mi imamo brojne izazove koje treba da riješimo”, poručio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpke,

Bosna i Hercegovina nema načina da presiječe rutu i zaustavi migrante kojih je trenutno više od 50.000 između Grčke i BiH. Nije rješenje ni zatvaranje granice, kaže ministar bezbjednosti Dragan Mektić, koji poručuje da je problem i što migranti neće da idu u postojeće smještaje, već hoće da budu u centru Sarajeva. Hrvatska se protivi smještaju na samoj granici, a Mektić najavljuje plan hitnih mjera do kraja sedmice i priznaje da BiH ne može sama riješiti problem, već samo uz pomoć institucija Evropske unije.