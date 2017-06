Mićić: Imamo minus u budžetu od 4,3 miliona KM

Budžet grada Bijeljina se ne ostvaruje prema planu i za prvih šest mjeseci manji je za 4,3 miliona KM, izjavio je gradonačelnik Mićo Mićić.



On je na konferenciji za medije pojasnio da je najveći pad prihoda od PDV-a za oko milion KM.

Mićić je rekao da, uprkos velikom minusu u budžetu, Grad funkcioniše normalno i da je nađen način za stabilizaciju budžeta.

“Podigli smo kredit od dva miliona KM da bismo izmirili stare obaveze i nemamo nijednu obavezu iz 2016. godine”, rekao je Mićić.

On je istakao da je Grad dobio više od dva miliona KM od prodaje zemljišta u industrijskoj zoni i da su napravljeni ugovori na pet godina u iznosu od oko 3,6 miliona KM.

“Neki su plaćeni odmah te imamo oko 2,4 miliona KM od prodatog zemljišta”, rekao je gradonačelnik Bijeljine.

Mićić je istakao da je juče od Fonda solidarnosti, odnosno Ministarstva finansija Republike Srpske, stiglo 500.000 KM, da je izgradnja drinskog nasipa izvjesna, te da se samo čeka dozvola od Svjetske banke za početak realizacije projekta.

“Ostaje da krenemo u eksproprijaciju zemljišta za što je neophodno milion KM, uz 500.000 od Fonda solidarnosti. Imamo sredstva od posebnih doprinosa za vodu, što je skupštinska odluka”, rekao je Mićić, dodavši da će eksproprijacija biti završena za nekoliko mjeseci.

On je dodao da će ovaj novac biti dovoljan za prvu fazu prvog dijela drinskog nasipa od centra Janje do ušća rijeke Janje, pa sve do vodozahvata, odnosno kanala Drina-Dašnica.

Mićić je naglasio da je paralelno sa ovim urađen i projekat regulacije kanala u Modranu i Glogovcu, i kanala kroz grad, te se ovih dana očekuje tender.

On je naveo i da će projekat kanalizacije biti nastavljen u Ulici Dimitrije Tucovića, koji je vrijedan 3,5 miliona evra, te dijelu ulica Srpske vojske i 27. marta prema Bogdanovića placu, vrijedan 4,4 miliona evra.

Govoreći o maloj školi u gradskom naselju Ledinci koja je stara pola vijeka, a iz koje su djeca ove godine iseljena jer su svakodnevno bila izložena opasnosti od urušavanja, Mićić je rekao da je prije nekoliko dana dobio obećanje od ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Daneta Maleševića da će učenici u septembru “sjesti u klupe nove škole”.

“Da bi škola u potpunosti bila završena neophodno je još 800.000 KM. Grad je do sada uložio 1,05 miliona KM, a ove godine je planirano oko 300.000 KM”, precizirao je Mićić.

On je naglasio da bi najdalje do polovine septembra, ako sve bude realizovano prema planu, učenici pošli u novoizgrađenu školu.

(Srna)