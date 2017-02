Meso iz BiH, kroz Evropu do Turske i Rusije

Svaka olakšica za izvoz mesa do Turske i Rusije dobro dođe, ali nećemo se mnogo ovajditi kaže Ranko Sarajlić, farmer iz Laminaca kod Gradiške, na vijest da je odboren transport mesa kroz EU.



Nemamo tržište, to je naša najveća muka, poručuje Sarajlić koji ima spremnih 100 grla junadi za prodaju.

Jedan štala u koju može da smjesti 300 teladi za tov zjapi prazna, jer kaže, nema siguran otkup.

“BiH je prepalvilo jeftino meso dampinških cijena iz EU, a mi tamo ne možemo ni jedan kilogram mesa izvesti. Doboro se zna da je Turska otvorila i Rumuniju, iz Rumunije vuče velike količine mesa. Imamo inforamcije, nezavanične da će Turska tek doći ovdje da otkupljuje junad 01. juna. Mi do tada čekati ne možemo”, rekao je farmer iz Laminaca kod Gradiške Ranko Sarajlić.

Prije godinu dana Savez poljoprivrednih proizvođača Srpske je krenuo u borbu za odobrenje transporta mesa preko teritorije EU. Glavna adresa bilo je Minsitarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. U Savezu kažu pokušaće slično izdejstvovati i za izvoz svinjskog mesa. Do tada, crveno meso dobilo je zeleno svjetlo za prevoz.

“Mi imamo kontigent odobren prema Turskoj, to je jedina destiancija gdje se to izvozi sada i to je nekih, zadnja informacija pet hiljada tona. I za ovu godinu 2017. se pregovara da to bude 12 hiljada. Mi se nadamo da će to ići svojim tokom”, rekao je predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković.

Na vapaje poljoprivrednika da im se omogući izvoz mesa i na tržite EU, ministar Mirko Šarović kaže, da će na tome i ministarstvo i poljoprivrednici morati još da porade. Živinarima bi ministar do kraja godine mogao uzeti muštuluk.

“U toku ove godine očekujemo ispunjenje uslova i na tome intenzivno radimo,da dostignemo standarde i da obezbjedimo dolazak inspekcije iz Dablina za odborenje izvoza pilećeg mesa, mislim da smo na samom pragu i uvjeren sam da ćemo u 2017.godini ispuniti te uslove. A za crveno meso vjerovatno kada rješimo pitanje statusa bolesti koja se odnose na crveno meso”, rekao je ministar Mirko Šarović.

Naši poljoprivrednici ipak upozoravaju da bi za građane BiH daleko bolje bilo da domaće meso ostaje u BiH. Dok se vlasti svim silama trude da obezbijede izvoz u Tursku i Rusiju, na trpezama građana BiH završava meso veoma sumnjivog kvaliteta, upozoravaju farmeri.