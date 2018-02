Mesić: Neću biti počasni građanin Sarajeva

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odbio je primiti priznanje Počasni građanin Sarajeva nakon što su gradske vlasti odlučile da to priznanje neće dodijeliti turskom književniku Orhanu Pamuku, dobitniku Nobelove nagrade za književnost.

Mesić je za Al Jazeeru rekao kako ni od koga nije dobio službeno obaviještenje da je uopšte predložen za priznanje niti da mu je ono dodijeljeno.

Informaciju da mu je ta čast dodijeljena, kaže, saznao je samo preko medija.

“I onda sam čekao jedno vrijeme da vidim koje je obrazloženje, nisam dobio ništa, a predugo se onda to provlači. Nisam htio da ljudi budu dezinformisani jer Orhan Pamuk je svjetski književnik, on je nobelovac i on je iz jedne druge sfere. Ja sam političar, on je književnik i meni je nezgodno da se mene stavlja u konkurenciju s jednim nobelovcem. I nisam mogao to prihvatiti i tako sam obavijestio gradonačelnika Sarajeva”, kaže Mesić .

Uprkos medijskim napisima da je Mesić sarajevskim gradskim vlastima zamjerio i manipulacije u ovom slučaju, on kaže da ne govori o manipulacijama nego da procedura za njega nije bila u redu.

“Prije svega trebalo me obavijestiti da sam uopšte predložen za Počasnog građanina jer ni to ja nisam znao. Posebno nisam oficijelno dobio informaciju da sam izabran. A pogotovo kad sam čuo da je procedura bila sasvim drukčija, dakle, da je Orhan Pamuk dobio sve glasove komisije koja je to predlagala i najednom se onda ja pojavljujem kao počasni građanin… Sve skupa to mi nije odgovaralo. Ja ostajem i dalje prijatelj Bosne i Hercegovine i Sarajeva – uvijek tvrdim: ja sam, kad je najteže bilo, dolazio u Sarajevo, više puta, i nikakvo moje prijateljstvo s Bosnom i sa Sarajevom neće biti na ovaj način prekinuto, dapače, biće učvršćeno”, zaključio je Mesić.