Merkelova Vučiću: Očuvati mir i stabilnost po svaku cijenu FOTO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Nakon tet-a-tet sastanka Vučić je rekao da je Angela Merkel insistirala da na očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu.

“Ona je insistirala, a mi smo apsolutno saglasni, da se mir i stabilnost moraju očuvati po svaku cijenu”, rekao je Vučić i otkrio da se Angela Merkel ponudila za savjet.

Vučić je rekao da mu je Merkelova rekla da bi bilo veoma važno da Srbija prisustvuje Samitu EU i Zapadnog Balkana, u maju u Sofiji.

“Ja sam objasnio sve, kako to ide i na koji način, kao i da bi taj Samit bez Srbije značio štetu i problem za Srbiju i da to mi sebi ne možemo da dopustimo”, rekao je Vučić.

Kako kaže, rekao joj je da se nada da će doći u Sofiju i da će Srbija tamo biti predstavljena, a da o formalnim pitanjima nisu razgovarali.

“Zamislite da dođu sve zemlje EU, jer će i sa Španijom da naprave neki dogovor, i da dođu predstavnici Prištine i svih sa Zapadnog Balkana. Kakva bi to šteta i koliko bi loše bilo za Srbiju. Svakako ćemo biti predstavljeni na, nadam se, najvišem nivou”, rekao je Vučić.

“Rekla je da mogu da je pozovem ako je potrebno, i da ja ne koristim tu priliku, a ja sam rekao da ne želim i ja još da je uznemiravam”, rekao je Vučić.

On je rekao i da su se dogovorili da u okviru EU nastave da rade na pronalasku riješenja.

“Jer, rješenje je uvek bolje nego da rješenja nema, bolje je od svakog konflikta, makar i zamrznutog”, rekao je Vučić.

“Da li tu postoje neke hitne stvari? Ne, nema ih. Ne postoji ništa važnije od očuvanja mira i stabilnosti”, dodao je Vučić i istakao da je veoma zadovoljan razumijevanjem na koje je naišao i poštovanjem koje Srbija uživa kod kancelarke.

“Veoma sam zadovoljan što je htjela ne samo da nas čuje, već i sasluša naše stavove”, rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao i da Angela Merkel razumije poziciju Srbije i šta za nas znači Kosovo, te da je analizirao s njom Briselski sporazum tačku po tačku, kao što je to juče uradio sa šefom francuske diploamtije Žan Ivom le Drijanom.

“Merkel je to i znala, nije to bilo iznenađenje za nju – prvih 6 tačka nije ispunjeno, sve ostalo jeste, a to su bile obaveze Srbije, a prvih šest tačaka nisu. Biće i dalje angažovana po tom pitanju”, dodao je on i naglasio da Merkelova želi da sve bude pod kontrolom i da joj je važna stabilnost u Evropi.

On je podsjetio da je kancelarka u obraćanju medijima prije sastanka rekla da može da ima povjerenje u Vučića.

“A ja sam rekao da je moje povjerenje u nju neograničeno. A sjetite se 2011. u Beogradu…Uprkos svim problemima, vidite ton Merkelove danas i 2011.”, rekao je Vučić.

Dodaje da njemačka kancelarka zna sa kakvim se problemima Srbija suočava.

Na pitanje da li je bilo riječi o stolici u UN, uzvratio je da je Merkel svakako jedan od najmudrijih i najpametnijih sagovornika, da je konkretna, ali i korektna.

Vučić je, na spekulacije da će mu Merkel tražiti da “prestane sa iscrtavanjem novih mapa”, kako misli jedan njemački analitičar, izjavio da se o tome nije razgovaralo.

“Njemačka kancelarka nije osoba sa kojom se takav razgovor može voditi. Ona zna kako da usmjerava razgovor, a ljudi sa takvim samopouzdanjem i mudrošću ne koriste riječnik prijetnji kakav imaju neki analitičari”, istakao je predsjednik i primijetio i da bi mnogi da su u prilici, kao on, da razgovaraju s Merkelovom – samo lijepo o sebi govorili.

Vučić je još jednom ponovio da za Srbiju nema dobrog riješenja za kosovsko pitanje.

“Nema za nas dobrog riješenja za KIM, ali kompromis podrazumijeva da i jedni i drugi budemo pomalo nezadovoljni ili pomalo zadovoljni”, zaključio je Vučić.

Ovo je 12. susret predsjednika Srbije i Angele Merkel do sada, a drugi za mjesec i po dana.

Vučić je došao u drugu posjetu Berlinu na poziv kancelarke Merkel u veoma kratkom roku.

(Agencije)