Merkelova spremna za četiri godine novog mandata

Njemački kancelar Angela Merkel izjavila je danas da namjerava da odsluži pun četvorogodišnji mandat na položaju kancelara, nakon što su njeni konzervativci osvojili najviše mandata na jučerašnjim izborima.

“Moja odluka da se kandidujem za pun mandat prošle godine nije zavisila od procenta koji osvojim”, rekla je Merkelova i dodala da je ušla u kampanju “bez iluzija” da će njen četvrti mandat biti bez poteškoća.

Ona je rekla da vjeruje da su glasači presudili i da stranke treba da prihvate izborne rezultate i pokušaju da formiraju koalicionu vladu, da bi se izbjegli novi izbori.

Merkelova je rekla da pripadnici Alternative za NJemčaku /AFD/, koji su prvi put osvojili poslaničke mandate na izborima, neće uticati na politiku NJemačke prema Evropi.

“Vjerujem da su stranke koje mogu da formiraju koaliciju u stanju da same donose odluke, uprkos svim kontradikcijama. To će se odraziti na buduće koalicione sporazume, ali AFD na to neće nikako uticati”, rekla je Merkelova, prenio je “Sputnjik”.

Ona je rekla da “vjeruje da se migrantska kriza iz 2015. godine neće ponoviti u istom obliku” i da su “preduzete mnoge mjere” da se to ne bi dogodilo.

(Srna)