Merkel: Srbija je na pravom putu

Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je večeras da je Srbija na pravom putu, kao i da, sprovodeći reforme, ispunjava standarde EU.



Ona je na konferenciji za novinare sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Berlinu istakla da je on sproveo velike reforme koje su omogućile investicije i ispunio je sve uslove za pregovore sa EU, što potvrđuje i otvaranje dva poglavlja u februaru.

– Želim da mu kažem da nastavi te reforme po pitanju pravne države i to je bila jedna od tema naših razgovora. Takođe, NVO moraju da budu važni partneri vladi, mora postojati sloboda medija, što je jako važno. Kada govorimo o reformama, niko ne prisiljava Srbiju na to, već je to u njenom interesu. Državna preduzeća su takođe napredovala i Srbija je na pravom putu. Moramo da se borimo za stabilnost i Vučić je uvijek bio za to da razvoj u regionu mora da bude miran razvoj, što nije jednostavno. Ove reforme su jako bitne i hrabre, a osim toga, moram da istaknem da su odnosi sa Kosovom bolji – rekla je Merkelova.

Njemačka kancelarka istakle je da su Srbija i Njemačka prijateljske zemlje i podsjetila da 400.000 Srba živi u Njemačkoj i da je Njemačka važan trgovinski partner Srbije.

Premijer Vučić istakao je da je Srbija mnogo uložila u očuvanje stabilnosti u regionu, ističući da sutra ide u Sarajevo.

– Situacija jeste turbulenta, ali se mir može očuvati, uz pomoć EU i Njemačke. Mi Zapadni Balkan vidimo kao mesto budućeg ekonomskog rasta. Na dobrom smo putu što se tiče ekonomije. Imamo još mnogo toga da uradimo u Srbiji, posebno oko vladavine prave i efikasnosti pravosudnog sistema – rekao je Vučić i naglasio da njemačke kompanije sve više ulažu u Srbiju, kao i da je trenutno u njima zaposleno 32.000 radnika.

Osvrćući se na situaciju u regionu, on je istakao da su u prethodnom periodu vođeni teški pregovori sa BiH i Prištinom.

– Često smo teške stvari sprovodili u djelo i mislim da smo zaslužili poštovanje i najjače zemlje u EU. Zadovoljni smo kako Njemačka tretira Srbe koji ovde rade, želimo da pokažemo kakav je naš odnos prema onim Nijemcima koji su živeli ovde i koji sada žive – rekao je Vučić i naveo da mu je drago što Merkelova prepoznaje trud Srbije kada je riječ o migrantima.

– Zahvalan sam Merkelovoj na pomoći oko tog problema. Želimo da pokažemo humano lice kada je riječ o migrantskoj krizi – rekao je premijer i zahvalio se na vremenu koje je njemačka kancelarka izdvojila za njega i Srbiju, budući da je glavni sastanak, kako je naveo, Merkelove i Trampa.

(Blic)