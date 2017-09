Merkel najavila koalicionu vladu

Njemački kancelar Angela Merkel najavila je formiranje koalicione vlade poslije pobjede na izborima, iako je pozicija njenih konzervativaca oslabljena.



“Naravno da smo se nadali malo boljem rezultatu. Mi smo najjača stranka. Imamo mandat za izgradnju sljedeće vlade i ne može postojati vladajuća koalicija protiv nas”, rekla je Merkelova poslije izbora.

Njen konzervativni blok osvojio je 32,9 odsto glasova, dok je na izborima 2013. godine imao 41,5 odsto glasova. Dvije godine nakon što je Merkelova dozvolila da u zemlju uđe više od milion migranata, antiimigrantska Alternativa za NJemačku /AFD/ ulazi u parlament sa osvojenih 13 odsto glasova.

Njemačka Hrišćansko-demokratska stranka ostvarila je najslabiji rezultat od 1949. godine, a glavni rivali iz Socijal-demokratske stranke dobili su najmanju podršku od 1933. godine.

Merkelova je rekla da ona ima mandat za formiranje vlasti, a da bi to postigla moraće da pravi koaliciju sa liberalnom Strankom slobodnih demokrata i Strankom zelenih.

Evro je oslabio za 0,4 odsto u jutarnjoj trgovini na berzama u Aziji kada je postalo jasno da će Merkelova morati da pravi nezgodnu koaliciju.

Proces stvaranja nove vladajuće većine u NJemačkoj mogao bi da potraje mjesecima, pošto konzervativci još nisu sarađivali sa ovim partijama na nacionalnom nivou.

Lider Socijal-demokrata Martin Šulc, čija je stranka dobila samo 20,6 odsto glasova, rekao je da odbija da se pridruži koaliciji i da će, umjesto toga, ova partija biti glavna opozicija.

Glavni urednik nedjeljnika “Cajt” Jozef Jofe ocijenio je da ovi izbori predstavljaju “tektonski potres u njemačkoj politici” i da će trostrana koalicija koju Merkelova najavljuje biti “veoma nestabilna”.

Vodeći kanditat AFD Aleksander Gauland rekao je da će njegova partija “loviti” novu vlast, ko god je bude činio.

“Preuzećemo ponovo svoju zemlju i svoj narod”, rekao je lider ove stranke.

Velika grupa demonstranata okupila se ispred sjedišta AFD-a u Berlinu poslije izbora, a policija je saopštila je uhapsila nekoliko ljudi.

Evropski jevrejski kongres saopštio je da je uznemiren zbog uspjeha AFD-a.

“Vjerujemo da će centrističke stranke u Bundestagu osigurati da AFD nema predstavnike u budućoj vladajućoj koaliciji”, navodi se u saopštenju ove organizacije.

AFD navodi da imigracija ugrožava njemačku kulturu, ali demantuje da je rasistička. Jedan od lidera ove stranke Jerg Mojtern izjavio je da stranka “neće tolerisati ksenofobiju i rasizam”.

Protesti nakon izbora u Njemačkoj

Stotine demonstranata protestovalo je sinoć u više gradova u Njemačkoj protiv ulaska desničarske, nacionalističke partije Alternativa za Njemačku (AfD) u njemački parlament.

Demonstranti u Berlinu su se okupili ispred kluba u kome članovi AfD-a slave osvajanje trećeg mjesta na izborima.

“Ganz #Berlin hasst die @AfD ” / “The whole of Berlin hates the #AfD ” #Alexanderplatz #GermanyDecides pic.twitter.com/E2CNN10sCF

Okupljeni su uzvikivali “Cijeli Berlin mrzi AfD”, “Nacističke svinje” i druge slogane. Nekoliko demonstranata je flašama gađalo policajce koji ih sprečavaju da se približe zgradi.

Protesti protiv krajnjih desničara održani su prethodno i na berlinskom Aleksandar placu.

Protesta je bilo i u Kelnu, Frankufrtu, Hamburgu, Minehnu i Diseldorfu. Prema podacima policije, u centru Kelna na prijavljenom skupu okupilo se oko 400 ljudi, dok je u Frankfurtu njih oko 300 izašlo na ulice, prenose nemački mediji.

Prema rezultatima izlaznih anketa AfD je osvojila oko 13 odsto glasova što znači da bi mogla da osvoji između 86 i 89 mesta u Bundestagu.

“Nazis out!” chant anti-@afd protesters outside #AfD election party in #Berlin. Far-right party to enter Bundestag for first time with 13.5% pic.twitter.com/mCRXKxsCpu

— Kate Brady (@kbrady90) September 24, 2017