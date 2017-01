Melburn: Autom gazio ljude, troje mrtvih FOTO VIDEO

Vozač automobila pokosio je pješake u Melburnu i pritom ubio najmanje troje i povrijedio 20 ljudi, među kojima je četvoro djece, javljaju mediji.

Troje ljudi je poginulo i još troje je u kritičnom stanju, kada se vozač zakucao u pješake ispred tržnog centra nakon jurnjave sa policijom.

Kako javlja reporter B92 iz Melburna, pretpostavlja se da je vozač “palio” gume ispred stanice Flajnders, a kada je bježao od policije, bez zaustavljanja je krenuo ka pješacima u ulici Burk, u samom centru grada.

Policija je odbacila mogućnost da je u pitanju teroristički napad, a lokalni mediji prenose da je ova tragedija u vezi sa napadom u Vindsoru, koji se dogodio tokom ranih jutarnjih časova.

U jednom od najvećih australijskih gradova u toku je teniski turnir Australijan open.

City pursuit that ended terribly in Bourke St Mall believed to have started on Flinders St. Man doing burnouts before police arrived. pic.twitter.com/6VR9qh6Q0D

— Paul Dowsley (@pauldowsley7) January 20, 2017