Melanija Tramp u plavoj haljini zasjenila prisutne na inauguraciji FOTO

Donald Tramp će tačno u podne po američkom vremenu biti inaugurisan i postati 45. predsjednik SAD, a njegova supruga Melanija će sve vrijeme biti uz njega.



Ona se pojavila u svijetlo plavoj haljini sa podignutom kragnom i rukavicama, ostavljajući bez daha apsolutno svakog.

Ona je uz ovu predivnu haljinu uklopila i obuću u istoj boji.

Plava haljina neodoljivo podseća na onu koju je nosila nekadašnja prva dama Džeki Kenedi.

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i

— TODAY (@TODAYshow) January 20, 2017