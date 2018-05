Mektić za ATV: Granica se mora zaštititi

“Savjet ministara je donio odluku da djelujemo na dva pravca. Prvi je da moramo posvetiti veću pažnju i ojačati zaštitu same granice. Na početku krize ulaz je bio samo iz Crne Gore i to na uskom pojasu, Trebinja i Bileće, sada se taj pojas proširio sve do Bijeljine i sada iznosi oko 400 kilometara. To iziskuje mnogo više policajaca da bi se to kontrolisalo. Dio policijskih snaga iz Sipe i dio policijskih snaga iz Direkcije za policijski kordinaciju u narednih par dana pomoć će Graničnoj policiji da bi bolje štitili granicu”, istakao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH gostujući u emisiji “Jedan na jedan” ATV-a.

“Porde zaštite granice, oni koji uđu biće registrovani, od njih će se uzeti biometriski podatci, pružićemo im svaki vid zaštite, smještaja, zdravstvene zaštite, gardarobu, hranu i to je naš zadatak, ali i dodatni posao za državu i institucije. Donijeli smo i odluku da u što kraćem roku zatvorimo ovo šatorsko naselje u Sarajevu, ali smo obezbijedili gdje ćemo smjestiti te migrante koji borave u šatorima”, naglasio je Mektić.

Mektić je istakao da je ova kriza posebno specifična, dosta kompleksnija, i dosta teža od one izbjegličke krize koja se dešavala 2014. godine, jer je tada, bio masovan priliv izbjeglica, ali su granice država na putu do Evropske unije bile otvorene.

“Tada su obaveze država bile da na ulazu u svoju državu, prihvati, registruje, pruži neophodnu pomoć migrantima i onda ih transportuju kroz svoju državu do izlaza i tako ih preuzimala, jedna za drugom država i oni su tako stizali do Zapadne Evrope. Sada to nije slučaj. Ovo je sada klasična ilegalna migrantska kriza. Ovo su migranti koji se ne kreću legalno, ni u jednu zemlju ne ulaze legalno, oni na razne načine ulaze ilegalno u svaku državu”, naglasio je Mektić.

Broj migranata koji stižu u BiH iz dana u dan se povećava, a po raspoloživim podacima od početka godine preko četiri hiljade migranata je stiglo u BiH, ali veći broj njih je već napusti ove prostore.

“Prema podacima trenutno u BiH boravi oko 700-800 migranata u Sarajevu i okolini, a toliki broj se nalazi i u Unsko-sanskom kantonu. Dnevno u BiH stigne oko 150 migranata. Mi smo se još 2014. godine pripremali se za migrantsku krizu, jer smo računali da bi ti migranti mogli da krenu prema BiH. Mislim da zaključci Vlade Republike Srpske nisu dobri, jer je cijela BiH pogođena krizom, i svi zajedno trebamo u skladu sa svojim nadležnostima da radimo da riješimo ovu krizu”, istakao je Mektić.

Osvrćući se na podatak da će migranti biti smještani u kasarne u Kalinoviku i u Zalužanima, Mektić je istakao, da to nije tačno i da u planu nije ni jedna kasarna, već postojeći prihvatni objekti u Salakovcu, Lukavcu i u Delijašu kod Trnova.

Ministar Mektić, gostujući u emisiji Jedan na jedan, osvrnuo se i na slučaj Davida Dragičevića.

“Svakom je jasno da je skandalozna bila konferencija za novinare, da su izašli sa konstatacijama o načinima na koji se dogodio taj događaj, a da se ništa nije uklapalo i poklapalo sa činjenicama. Ljudi su izgubili povjerenje u institucije Republike Srpskse, krenuli su da traže pravdu, da traže istinu i to je kulminiralo i postalo ogroman problem. Ovo što je bilo u Narodnoj skupštini i ovo što se događa je u interesu Republike Srpske i u interesu jačanja institucija. Kada daju pravu istinu, institucije Republike Srpske, šta se desilo narod će vjerovati institucijama. Anketni odbor ne može da radi istragu, ne može da radi tužilačke, poslove, ne može da radi policijske poslove, oni mogu samo da utvrde neku političku i moralnu odgovornost”, naglasio je Mektić, gostujući u emisiji “Jedan na jedan” ATV-a.