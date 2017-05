Mektić uzburkao SDS, poručio da se bori protiv tajkunizacije stranke

U prnjavorskom SDS-u danas pokušavaju da smire strasti koje je uzburkao Dragan Mektić. On ne odustaje, a lider partije se ne oglašava.

Nakon jučerašnje bombe, Dragan Mektić obrazlaže ostavku u prnjavorskom SDS-u, ali i na sve funkcije u partiji. Kaže da ostaje pri svemu izgovorenom nakon burne sjednice Opštinskog odbora. Ni danas ne pominje imena, ali tvrdi da se ostavkom bori protiv tajkunizacije u stranci, ma šta to značilo.

Za ATV kaže: “Želim da SDS bude stranka moralnih i poštenih ljudi i samo tako naredne izborne godine možemo izaći pred narod i pogledati im u oči”. Zato je i predlagao da se u Glavni odbor izabere neko iz boračke kategorije, ali mu je zahtjev odbijen.

“U suprotnom smo isti kao i ovi što su sada na vlasti i zbog toga je neka vrsta mog revolta, zbog te činjenice što tajkuni i ljudi sumnjivog morala ulaze i pokušavaju ovladati strankom”, rekao je Dragan Mektić.

Novoizabrani predsjednik Opštinskog odbora SDS-a u Prnjavoru Nemanja Vasić tvrdi da se na sjednici nije dogodilo ništa dramatično. Kaže da kriterijume za izbor članova može da utvrdi samo Glavni odbor stranke, pa su na sjednici izabrana tri člana: on, Miladin Stanić i Maja Pezer iz omladine prnjavorskog SDS-a. Plus Dragan Mektić kao dodatni član.

“Draganovu izjavu ne bih komentarisao, zato što je nisam čuo, niti je on dostavio pismeno tako nešto, a procedura kod davanja ostavke u članstvu u Glavnom odboru jeste da se dostavi pismeno. On to nije uradio, tako da nisam siguran da je to to, i da bi to moglo biti motiv”, kaže Nemanja Vasić, predsjednik OO SDS-a Prnjavor.

“Ako treba pismena ostavka, dobiće je sutra”, Vasiću uzvraća Dragan Mektić i zatvara prnjavorsku priču o SDS-u do daljnjeg.

Ne komentariše je danas ni lider stranke Vukota Govedarica. Međutim, nije isključeno da mu prnjavorski problem uskoro neće biti i jedini. Sve glasnije su spekulacije da će mu, na skupštini zakazanoj za šest dana, na crtu stati protivkandidat.

Po statutu stranke, za novog predsjednika može se kandidovati bilo ko, a skupština se o prijedlogu, ako ga bude, mora izjasniti. Ranije se u tom kontekstu pominjalo ime Mirka Šarovića, koji se, takođe, danas ne oglašava. Te i slične najave Govedarica je demantovao na posljednjoj sjednici Predsjedništva.

“Na sjednici skupštine SDS-a neće se birati predsjednik SDS-a, želim to da jasno ukažem i da razjasnim određene spekulacije koje su se pojavile iz određenih krugova”, rekao je ranije Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

U slučaju da se obistine tvrdnje lidera SDS-a i na skupštini zaista ne bude izabrano novo rukovodstvo, koloarske priče kažu da jedna frakcija SDS-a prijeti napuštanjem partije, što se na neki način poklapa sa tvrdnjama Milorada Dodika da će SDS u parlamentu Srpske uskoro napustiti nova dva poslanika. Na tu temu danas su se oglasili iz SDS-a. Poručuju da su to sve samo spinovi.