Mektić tvrdi da informacije MUP-a RS skuplja sa sajta

Dodik: Tražili su moje privođenje; Mektić: To nije tačno!

Mektić: Da ima pravne države, Dodik bi do sada bio 50 puta uhapšen

Informacija o bezbjednosti u BiH još za 2016., u Domu naroda nije prošla ni nakon dvije godine.

Dok su se delegati obrušili na ministra Dragana Mektića da nema kopletnu bezbjednosnu sliku BiH, one se pravdao time da mu se ne dostavljaju potrebne informacije, posebno od MUP-a Republike Srpske sa čijeg sajta, kako tvrdi, skuplja informacije. To je pojedine delegate skoro pa šokiralo.

“Ovo što je rekao uvaženi ministar, uz najbolju volju da mu pomognem, ovo je prestrašno. Ministarstvo sigurnosti ne može dobiti izvještaj od policijskih agencija i mora skidati sa interneta podatke da nama dostavi izvještaje i sad ko ovo gleda od građana BiH može doći samo do jednog zaključka, ugasiti mješalicu, motaj kablove i zadnji neka ugasi svjetlo i razguli“, rekao je Mario Karamatić, delegat HSS-a u Domu naroda PS BiH.

Na sve to, ministar bezbjednosti danas poručuje da se u BiH ne može isključiti mogućnost terorističkog napada, iako u protekle dvije godine nije bilo nijednog ozbiljnijeg terorističkog incidenta, ali jeste povratka državljana BiH sa stranih ratišta. SNSD-ov Sredoje Nović je poručio da je zabrinut zbog većeg broja izvještaja podnesenih za krivična djela iz oblasti terorizma dok je na to SDS-ov Darko Babalj poručio da terorizam nije najveća prijetnja BiH već narkotici. Šta god da je, ako treba da dobijem podatke iz MUP-a Srpske, to zasad ne ide kako treba, poručuje ministar bezbjednosti.

“Ako hoćete da kažete koliko je u BiH u prošloj godini bilo silovanja, ako vam dostavi 15 agencija, a jedna ne dostavi, vi nemate tačne informacije. Ne dostavlja MUP RS, to je pola BiH i šta znači što ja sačinim za pola BiH informaciju”, rekao je Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Mektićeve optužbe o nedostavljanju informacije, ministar unustrašnjih poslova Srpske danas nije htio da komentariše. Polemika o tome da li su policijske agencije dužne da dostavljaju sve informacije Ministarstvu bezbjednosti ranije se vodila u Predstavničkom domu kada su Mektićevom resoru osporavane mnoge nadležnosti.