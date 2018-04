Mektić: Svakog dana dolazi do povećanja broja migranata

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas u Sarajevu da u zemljama regiona ne postoje adekvatni odgovor i saradnja u vezi sa pitanjem ilegalnih migranata.

“Na nivou zemalja zapadnog Balkana nijednom se nismo sastali da razgovaramo o tom problemu i da tražimo zajedničko rješenje”, rekao je Mektić novinarima.

On je naveo da svakog dana dolazi do povećanja broja migranata, ali da se ne može reći da je to opasnost.

Mektić je istakao da “Balkanska ruta” ilegalnih migranata funkcioniše od Turske, preko Grčke, Albanije, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije, sve do zapadne Evrope.

“Ilegalni migranti nisu problem samo BiH. Pitanje je koliko možemo da riješimo to pitanje u BiH”, naglasio je Mektić.

(Srna)