Mektić: SIPA da ispita krivičnu odgovornost Mirsade Čolaković

Ambasadoru Mirsadi Čolaković nakon otvaranja pisma ne bih dao da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u mjesnoj zajednici u Somaliji, kazao je Dragan Mektić komentarišući otvaranje pisma iz Haga upućeno predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću.

Ministar bezbjednosti BiH je kazao da je istraga u okviru Ministarstva vanjskih poslova pokazala da je otvoreno pismo predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića.

“Znači li to da ja smijem svoju tašnu ostaviti u ambasadi i otići do toaleta, hoće li je neko otvoriti? Pozvaću direktora SIPA-e da analizira jednu situaciju. Ambasada BiH je područje BiH i tamo je počinjeno krivično djelo, povreda tajnosti pisma. Tražiću da provede istragu. Za mene je ona počinila najmanje jedno krivično djelo, a to je nesavjestan rad. To nije stvar pisma. Ustav BiH garantuje tajnost pisma”, poručio je Mektić.

Komentarišući reviziju presude, Mektić je nedavno uputio oštre poruke Bakiru Izetbegoviću.

“Uputio sam oštre poruke prema njemu i nekim aktivnostima jer sam smatrao da će kriza, na način kako je vodi, dovesti do toga da BiH postati nemoguća misija.”

Mektić je ranije izjavio da Bakir Izetbegović patološki mrzi Srbe. Zbog čega?

“Nije htio da uđe u priču da se priča o reviziji vrati u institucije, iako je pozivan nekoliko puta. A sada mi njega pozivamo da se vrati u institucije sistema. Ja sam pitao ko je to donio odluku, nakon što su sjedili u Vijećnici”, dodao je Mektić te kazao da je potez supruge Bakira Izetbegovića na račun ekavice koju je govorila jedna novinarka “odraz odnosa iz njihove kuće.”

Iz SDS su rekli da neće sarađivati sa Izetbegovićem, ali hoće sa SDA.

“Oni su legitimni predstavnici BiH i mislim da su najbolji partner u okviru sklapanja vlasti, ali je neprihvatljiva takva retorika. Ne mogu se takvom retorikom ne uvažavati nikakvi interesi Srba u institucijama BiH i zato smo tražili da se vrati u okvire institucija i da se tamo razgovora o tome. Ne interesuje me šta misli Ejup Ganić ili neko u okviru neformalnih grupa. Ali naša volja se nije željela uslišiti”, smatra Mektić.

