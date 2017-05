Mektić poslao i pismenu ostavku SDS-u

Dragan Mektić poslao je danas i pismenu ostavku na članstvo u Opštinskom odboru SDS-a Prnjavor, saznaje ATV.

Mektić je ranije tražio da jedan od tri člana, koliko u Glavni odbor daje Prnjavor, bude neko iz boračke kategorije. Ovom zahtjevu Mektića nije udovoljeno.

Mektić je naglasio da ne želi da bude dio tajkunizacije stranke i da ne želi da obavlja ni jednu stranačku funkciju.

Novoizabrani predsjednik Opštinskog odbora SDS-a u Prnjavoru Nemanja Vasić kaže da kriterijume za izbor članova može da utvrdi samo Glavni odbor stranke, pa su na sjednici izabrana tri člana: on, Miladin Stanić i Maja Pezer iz omladine prnjavorskog SDS-a. Plus Dragan Mektić kao dodatni član.

“Draganovu izjavu ne bih komentarisao, zato što je nisam čuo, niti je on dostavio pismeno tako nešto, a procedura kod davanja ostavke u članstvu u Glavnom odboru jeste da se dostavi pismeno. On to nije uradio, tako da nisam siguran da je to to, i da bi to moglo biti motiv”, rekao je ranije Nemanja Vasić, predsjednik OO SDS-a Prnjavor.

(ATV)