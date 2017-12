Mektić o “tajnoj bošnjačkoj vojsci”

Dodik: Izetbegović bi trebalo da postane persona non grata u Srbiji

“Tajna vojska Bakira Izetbegovića”, “Bakir sprema Bošnjake na rat”, Tajna bošnjačka vojska”, samo su neki od naslova koji su se ovih dana mogli vidjeti u naslovima mnogih novina ili na web portalima.



Svi tekstovi nastali su nakon što su beogradske ‘Večernje novosti’ krajem prošle sedmice objavile tekst o tome da član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović učestvuje u formiranju ilegalne vojske, te da je tajnu vojnu obuku do sada prošlo najmanje 9.000 Bošnjaka.

Plasiranu informaciju, bez ikakve provjere ili traženja bilo kakvog izvora koji bi je potvrdio, prenijela je većina medija u regiji.

Bakir Izetbegović je ove informacije nazvao gomilom gluposti.

“Zaista, reklo bi se da je to jedna gomila gluposti, međutim, bojim se da je to netačna formulacija. Mislim da u ovom ima itekako plana onih koji, preko takvih medija, plasiraju takve budalaštine”, kazao je Izetbegović.

Kada je informacija plasirana u javnosti, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić postavio je pitanje – kako je moguće da se 9.000 osoba obučava, a da bezbjednosne snage ne znaju ništa. Nekoliko dana kasnije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se radilo o klasičnoj propagandi, čija je pozadina političke prirode.

“Sa sigurnošću ne znamo odakle potiču takve konstrukcije i insinuacije koje apsolutno nikome ne mogu da koriste, osim što mogu da komplikuju političku i međunacionalnu situaciju i nanose svaku drugu štetu. Mislim da je to nacionalistička retorika, jedna vrsta ratnohuškačke retorike koja služi ekstremnim nacionalističkim krugovima kako bi proizvodili i držali te tenzije straha među stanovništvom, a poslije to pokušali kapitalizovati putem izbora. Čudno je da takve informacije dođu sa strane, a ne u Bosni i Hercegovini, jer ovdje znaju da je to nerealno”, poručuje Mektić.

(RSE)