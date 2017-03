Mektić novinarima čitao SMS koje mu je slala potpredsjednica VSTS-a

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić pročitao je na konferenciji za medije SMS poruke koje mu je slala potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružica Jukić o tome kako je štitila Srbe u pravosudnim institucijama koji bi trebalo da budu smijenjeni.



Mektić i Jukić nedavno su zajedno učestvovali u jednoj od emisija na Federalnoj televiziji u kojoj je Jukić optužila Mektića da je krivotvorio fakultetsku diplomu. Mektić je na konferenciji za medije kazao kako je Jukić tvrdila da je te informacije našla “u internetu”.

Novinarima je podijelio uvjerenje kojim se dokazuje da je završio studij za unutrašnje poslove i stekao zvanje diplomiranog kriminaliste. Zapitao se i šta je sa biografijom Jukić od 1963. godine do 1999. godine s obzirom na to da se ne zna šta je ona radila sve do 1999. godine kada je završila fakultet.

Predsjedniku VSTS-a Milanu Tegeltiji koji je izjavio da će doći do provjetravanja u pravosudnim institucijama poručio je da ne provjetrava već da širom otvori vrata, okreči, iznese namještaj i ponovo unese.

Mektić je pročitao i SMS poruke koje mu je nakon emisije na FTV-u slala Jukić, a u kojima je isticala da voli Srbe, da nema puno prijatelja Srba i da ona spašava Srbe.

On je pročitao poruku u kojoj mu je Jukić napisala da svi predsjednici sudova iz reda srpskog naroda znaju da su pod njenom zaštitom. Poručio je da njega boli briga za Srbima koji su problem Tužilaštava i da ga takvi Srbi ne interesuju.

Pročitao je i SMS u kojem stoji: “Dragane, sve što sam iznijela o tebi ja sam pronašla u internetu i mislim da bi bilo dobro da ti zahtijevaš istragu”.

Jukić je pozvao da zatraži istragu protiv same sebe zbog isplata dnevnica i aktivnosti za vrijeme dok je vršila funkciju disciplinskog tužioca.

Mektić je rekao da je Jukić sugerisala sutkinju Lejli Fazlagić za kojom je raspisana međunarodna potjernica da podnese ostavku na funkciju jer ako bude razriješena ima mogućnost da se vrati na posao.

On je rekao kako je napravljena “haranga” protiv njega iz Banjaluke, te je optužio pojedine medij i novinare da po nalogu SNSD-a i Milorada Dodika pišu protiv njega. Naglasio je kako se pomoću Fonda za stratešku kulturu vrši destabilizacija BiH i napadaju institucije i pojedinci koji žele napraviti red i disciplinu.

“Aleksandar Vučić dolazi iz Beograda da, kako je rekao, pravi mir i pomirenje s Bošnjacima, a nas hoće da istjeraju iz Sarajeva da ne radimo na pomirenju. Znate zašto? Nakon što je došlo do krize zbog revizije tužbe vrlo brzo je Nikola Špirić zakazao sastanak sa delegacijom SDA u kojoj su bili Elvir Čamdžić i Asim Sarajlić u Lukavici i Špirić je predložio da se istjera Savez za promjene, a da će zauzvrat Srbi otići”, rekao je Mektić.

Kazao je i kako Dodik i SNSD imaju ugovor s lobističkom kućom u SAD-u koju plaćaju 90.000 dolara mjesečno, plus troškove telefona, reprezentacije i putne troškove koje napravi ta kuća.

“Dok Dodik troši pare vani, u RS prosvjeta i policajci još nisu dobili plate, a poljoprivrednici štrajkuju zbog neuplaćenih poticaja, ali oni njima nisu bitna kategorija. Ipak, lobističke kuće neće pomoći da Dodik bude skinut sa crne liste”, poručio je Mektić.

