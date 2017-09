Mektić: Nisam rekao da smo prisluškivali zvaničnike Hrvatske

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić demantovao je danas svoju raniju izjavu da je Obavještajno-bezbjednosna agencija /OBA/ BiH, u skladu sa zakonima i Ustavom BiH, prisluškivala određene zvaničnike iz Hrvatske, tvrdeći da je govorio samo “o ustavnom pravu OBA da štiti interese BiH”.

“Govorio sam o ustavnom pravu OBA da štiti interese BiH. Radili su to da zaštite interesa BiH i dalje ćemo to raditi. Nisam rekao da smo prisluškivali zvaničnike Hrvatske. Ali u slučaju potrebe da se zaštite interesi države BiH, i to ćemo raditi, u skladu sa ustavnim nadležnostima”, rekao je Mektić novinarima u Sarajevu.

On tvrdi da nije rekao da su prisluškivali zvaničnike Hrvatske. “To nisam rekao. O operativnim mjerama ne bih ni govorio. Štitimo i štitićemo interese ove države, a najmanje je važno kako smo dobili neke informacije. To je u interesu i građana ove zemlje”, naveo je Mektić, prenosi N1.

Poslanik Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović, na novinarsko pitanje u vezi sa navodnim prisluškivanjem hrvatskih državnika od OBA BiH, rekao je da se plaši da su isti akteri oni koji su bili kad je u pitanju akcija “Ušće”.

“Siguran sam da je ovo jedan paralelni sistem u obavještajnoj službi koji odudara od onoga što je interes BiH. Nadam se da će institucije ove zemlje moći prevazići taj problem te poslati poruku i Republici Hrvatskoj da nije riječ o prisluškivanju nikoga iz političkog vrha Hrvatske”, rekao je Ahmetović.

On je dodao da je siguran da nije bilo razmjene informacija obavještajnih službi Hrvatske i BiH.

“Ovo su informacije iz BiH od paralelnih, nelegalnih i nelegitimnih struktura koji prave problem zbog ličnih i političkih interesa nekolicine ljudi”, rekao je Ahmetović.

