Mektić negira da je priznao genocid u Srebrenici, Dodik ga naziva štetočinom za RS

Dodik se kandiduje za Predsjedništvo BiH, Govedarica misli da je to blef

Rekao sam da je Milorad Dodik priznao genocid i da Srbi moraju da prođu katarzu u smislu da se razriješe dješavanja u Srebrenici, ponavlja danas Dragan Mektić komentarišući intervju u Večernjem listu i držeći u rukama ištampanu prepsiku sa novinarom Večernjeg lista kao dokaz da je riječ genocid iskoristio u drugom kontekstu.

Tvrdi i da nije poredio Srebrenicu sa Holokaustom. Mektić je štetočina i nije bilo genocida u Srebrenici, odgovara Milorad Dodik. Niko odavno, kaže predsjednik Srpske, nije pravio veću štetu kao ministar bezbjednosti.Štetu Milorad Dodik pokušava da isporuči SDS-u, ubijeđen je Dragan Mektić.Tako je danas nastala nova prepirka ministar-predsjednik.

“Ja sam četiri godine nosio pušku, borio se, nema gdje nisam bio, mene niko nije pitao, ja nemam s tim veze. Meni su rekli – ovdje ti je rov i udri tamo, ili ne daj ovamo. I sad je Dragan za genocid, a Milorad Dodik izjavi. I gdje su ti svi dušebrižnici koji se kritički osvrću prema meni. Pa nisu imali hrabrosti da ponove to što je rekao Milorad Dodik”, kazao je Dragan Mektić, član Glavnog odbora SDS-a.

Kada mu je trebala podrška međunarodne zajednice priznavao je genocid, a sada nema većeg Srbina od Milorada Dodika, poručuje Mektić. On izmišlja i šteti Republici Srpskoj, odgovara predsjednik Srpske. Bilo bi dobro, kaže Milorad Dodik, da je Mektić rekao barem jednu riječ, da su pred Ambasadom Srbije u Sarajevu bile nakačene mrtvačke glave uoči Dana državnosti Srbije i da se na taj način šalje poruka svim Srbima, ali on je odavno čovjek koji ne radi u interesu Republike Srpske.

“Da upozorim narod da je Mektić velika štetočina za Republiku Srpsku, da odavno niko nije pravio veću štetu nego on. Nije važno šta je on rekao nego je važno da ga sad citiraju zvanična mjesta po Evopi zbog njegovih izmišljotina o paravojnim formacijama, o Srebrenici. Genocida nije bilo u Srebrenici i pokušaj Mektićev da to stalno vraća je dječija igra”, rekao je Dodik.

Intervju Dragana Mektića Večernjem listu, ozbiljno je podigao prašinu u Srpskoj.Danima ga komentarišu političari i nevladine organizacije, prije svega one od javnog interesa. Svaka priča o Srebrenici na ovaj ili onaj način uzburka duhove.Najviše one političke.