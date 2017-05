Mektić: Ne bojim se atentata, imam povjerenja u policiju

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić kazao je za Klix.ba, nakon informacije da je OSABiH uputila depešu svim policijskim agencijama, u kojoj je navedeno da se priprema atentat na njega, kako ga nije strah, ali da prijetnje doživljava ozbiljno.

Mektić je rekao da je upoznat o depeši OSA-e BiH, ali da o njoj ne može detaljnije govoriti.

“Nije me strah i ne bojim se, ali kao svaki normalan čovjek doživljavam to ozbiljno. Agencije će sve to da provjere i sigurno će utvrditi da li je osnovano i na koji način je uopšte do toga došlo”, rekao nam je Mektić.

Mektić je rekao da pretpostavlja da su prijetnje kojim je izložen rezultat njegovog otvorenog govora o kriminalu u BiH.

“Ja privatno nemam ni sa kim nikakav problem. Sve što može biti jedino se može vezati za posao i način na koji ga radim”, kazao je Mektić.

Zaključio je da ima povjerenja u policijske agencije u BiH i da je uvjeren kako će svoj posao dobro odraditi.

Podsjećamo, depeša OSA-e upućena je početkom ove sedmice, a dostavljena je na adrese Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), MUP-a RS, Federalne uprave policije. Čelnici tih agencija već su preduzeli određene mjere koje bi trebale da podignu stepen zaštite Mektića.

U aktu OSA-e navedeno je da ta agencija posjeduje pouzdane informacije, zasnovane na najmanje tri izvora, da kriminalne grupacije s područja BiH i zemalja iz okruženja pripremaju ubistvo ministra bezbjednosti.

Agencija je, naime, dokumentovala da se u podzemlju već traži osoba koja bi pripremila i izvršila atentat. Da li su kriminalci koji pripremaju atentat u bilo kakvim odnosima s politikom, u aktu OSA-e nije navedeno.

