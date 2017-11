Mektić: Ministri iz SzP neće glasati za set zakona o akcizama

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragan Mektić rekao je danas pred početak sjednice Savjeta ministara, da ministri iz Saveza za promjene /SDS i PDP/ neće glasati za predloženi set zakona o akcizama.



“Ovaj prijedlog je identičan i prvom, drugom, trećem i četvrtom prijedlogu za koji mi nismo glasali i iznijeli smo argumente zašto to nismo uradili. Ovaj peti prijedlog je isti kao i prethodna četiri”, rekao je Mektić novinarima i dodao da je ovo peti put da neko, iz ko zna kojih krugova i na koji način, nameće zakon o akcizama.

On je istakao da je na prošloj sjednici Savjeta ministara, kada je najavljeno da će set zakona o akcizama biti na dnevnom redu, “pitao čiji je prijedlog, ko ovo stalno predlaže, gdje se ovo proizvodi, u kojim kuhinjama”.

“Meni su objasnili da je ovo ponovo prijedlog Upravnog odbora /UO/ Uprave za indirektno oporezivanje i ne znam do kada nas taj UO misli maltretirati na ovakav način. Neko misli da će se nešto promijeniti ako isti prijedlog bude predložen nekoliko puta”, naveo je Mektić.

On je ponovio da je stav SDS-a i Saveza za promjene o akcizama bio jasan već kod prvog prijedloga zakona, a i kasnije se to vidjelo i kroz sve ostale zakone, koji su dolazili na razne načine u proceduru, da neće podržati zakon o akcizama na ovakav način kako je on predložen.

Mektić je naglasio da su razlog stotinu puta ponovili, a to je da je po osnovu akciza do sada potrošeno nekoliko milijardi KM, odnosno uzeto od građana, a da se ne zna kako, na koji način i u koje svrhe su potrošena ta sredstva.

Prema njegovim riječima, postoji osnovana sumnja da su ta sredstva trošena u nenamjenske svrhe, krpljenje budžeta, promašene razne politike i promašene nerentabilne projekte, a krajnju cijenu su plaćali građani BiH.

“Samo u u slučaju kada bi bilo strogo zagarantovano i obezbijeđeno da će te akcize biti namjenski trošene i da će potrošnja sredstava pribavljenih od akciza biti transparentna pristajemo na priču o akcizama”, smatra Mektić.

On lično misli da vlasti novac od akciza namjeravaju da zloupotrijebi u razne vrste vođenja i načine vođenja izborne kampanje za 2018. godinu.

“Stav SDS-a je da se zakonom o akcizama moraju da zaštite posebne kategorije građana u BiH, prije svega poljoprivrednici, da im bude omogućena regrisana nafta. Ovakav zakon o akcizama proizveo bi lančani rast cijena”, tvrdi Mektić.

U Sarajevu je u toku sjednica Savjeta ministara na čijem je dnevnom redu set zakona o akcizama.

(Srna)