Mektić: Mafija je jača od države, demantujte me i dajem ostavku!

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas da je prvi put ozbiljno zabrinut da je u oblasti organizovanog kriminala i korupcije “mafija jača od države”.

“Nakon što smo pokušali da udarimo na taj problem, nakon što smo identifikovali probleme u Tužilaštvu BiH i pravosuđu, u suštini se ništa nije promijenilo. Mafija se bila malo opustila, a nakon što smo ih dirnuli, oni su sada još jači”, rekao je Mektić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je dodao da nema konkretnog rezultata na kome će građani da vide da je nešto oteto od mafije.

“Mafiju možemo poraziti samo tako što ćemo im oduzeti imovinu i ostaviti ih bez ičega. Čak ni samo krivično procesuiranje, ako im ne oduzmete imovinu, ne znači po sebi ništa. Oni pomoću ekonomske moći preuzimaju političku moć i upravljaju zemljom. Ovdje mafija kontroliše procese”, kaže Mektić.

Kao primjer je naveo predmet “Pandora” u kojem je bilo riječi o dvije milijarde KM za koje je BiH oštećena. “Taj predmet je upropašten”, tvrdi Mektić.

On kaže da pandan hrvatskom USKOK-u nije zaživio u Federaciji BiH.

Prema njegovim riječima, to nije do kraja institucionalno uspostavljeno i on nije optimista da će to biti i urađeno.

Kada je riječ o odlasku državljana BiH na strana ratišta i njihovom povratku sa njih, Mektić kaže da se ništa nije promijenilo u posljednjih godinu i po dana i da nema nijednog novog odlaska, ali ni povratka.

On navodi da su svi povratnici sa stranih ratišta procesuirani, naglašavajući da se sve više radi na preventivnom djelovanju i da je u toku realizacija skoro 10-ak projekata koje finansiraju međunarodne organizacije, EU i drugi.

Govoreći o vicu koji je ispričao na sjednici Predsjedništva SDS-a, a u kojem je pominjao prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratkal Mladića, Mektić je rekao da vic “govori o cijeni časti i interesa našeg čovjeka u današnje vrijeme, da ćemo za male pare i mali privatni interes vrlo rado prodati i izdati sve za šta mislimo da ima vrijednost”.

“Ovdje imena nisu bitna, nego koliko je jeftina cijena časti, ugleda i interesa našeg čovjeka”, naveo je Mektić i ponovo uputio izvinjenje porodicama imenovanih u vicu.

(Srna)