Mektić: Izvinio sam se za vic, savjest mi je mirna

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić juče je na sjednici Predsjedništva SDS-a u Bijeljini ispričao vic u kojem je pominjao prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića.

Nakon toga usljedile su mnogobrojne reakcije a reagovao je i Vukora Govedarica, predsjednik SDS-a koji je rekao da Mektić nije trebao da se šali na takav način.

On je za ATV danas detaljnije objasnio situaciju oko ovog vica.

“Ja sam čisto ispričao na satiričan način vic koji je star 30 godina i samo se imena mjenjaju. Kako se neki Srbin na jedan, da kažem satiričan način, snalazi u svijetu”, objašnjava Mektić za ATV.

Ističe da je to bilo u najboljoj namjeri da to bude šala ali je dobilo sasvim druge konotacije od nekih režimskih medija za koje ističe da su te osobe koje je pominjao već do sada stotinama puta nazvali ratnim zločincima, pozivali ih da se predaju i da skidaju ljagu sa srpskog naroda.

“Ti dušebrižnici, koji su kao na braniku otadžbine, reaguju na viceve i šale ali kada se očigledno radi o kriminalu, pljački i prodaji resursa oni su na strani režima. Pozvao sam članove porodice, izvinio se i rekao da mi to nije bila zla namjera, a oni su to izvinjenje prihvatili i meni je što se toga tiče savjest mirna”, objasnio je Mektić za ATV.