Mektić: Izetbegović ima patološku mržnju prema Srbima

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić smatra da je najava podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije lična odluka Bakira Izetbegovića koji ima neku vrstu patološke mržnje prema Srbima, te da se ne smije dozvoliti derogiranje Ustava i zakona, niti odlučivanje o važnim pitanjima u BiH na neformalnim druženjima ljudi sumnjive prošlosti, posebno ratne.

Mektić kaže da ovo nije odluka, niti stav bošnjačkog naroda, ni SDA.

“Lično mislim da BiH ne možemo graditi sa Bakirom Izetbegovićam. Čak sam ubijeđen da on ima neku patološku mržnju prema Srbima. Poštujem SDA, ali Bakir Izetbegović ne može biti nama partner za BiH. Zato mislim da moramo tražiti partnere na nekom drugom mjestu jer BiH moramo praviti po mjeri svih građana, na način da to bude pravna država u kojoj ćemo se međusobno uvažavati”, ističe Mektić za za portal “Vijesti”.

Mektić je rekao da ne očekuje da će Međunarodni sud pravde prihvatiti legitimnost agenta BiH, kao ni zahtjev za reviziju, jer nema novih argumenata.

On kaže da nije osporavao pravo na podnošenje zahtjeva za reviziju, već ukazivao na nekorektan i nepošten Izetbegovićev odnos prema cijelom tom procesu jer uopšte nije dozvolio da se o tome raspravlja u institucijama BiH.

“To je sveo na njegovu ličnu i privatnu stvar. Nije htio da razgovara u institucijama BiH, bez obzira na to što je svjestan da će takav proces proizvesti turbulencije u unutrašnjim odnosima u BiH, možda i na regionalnom nivou. Ne može tako! Bez obzira o kojem problemu je riječ, moramo imati snage i mogućnosti da o njemu raspravljamo u instituciji, te donositi odluke u okviru Ustava i zakona u institucijama BiH”, smatra Mektić.

On je naglasio da nije za to da srpski predstavnici izlaze iz institucija BiH, niti da ih iko istjera jer koliko god prava u BiH imaju Bošnjaci i Hrvati, toliko imaju i Srbi.

“Mi ne možemo bježati iz našeg, ne možemo napuštati nešto što je naše. No, ne možemo dozvoliti, kada je riječ o odnosima unutar BiH, da se derogiraju Ustav i zakoni, te da se na nekim privatnim sijelima i neformalnim druženjima ljudi vrlo sumnjive prošlosti, posebno ratne, odlučuje o važnim i krupnim pitanjima u BiH”, smatra Mektić.

On je naveo da je gotovo sigurno da srpska strana sa Izetbegovićem neće biti nikakav partner, ali da je spremna da razgovara o budućnosti BiH sa drugim ljudima iz SDA.

“Mislim da BiH treba graditi na način da idemo u EU. Smatram da se regionalno trebamo povezivati, te da na zapadnom Balkanu generalno treba doći do izgradnje strateškog zajedničkog interesa Bošnjaka i Srba, jer smo naprosto osuđeni da živimo jedni sa drugima ovdje. No, mi ne možemo raditi sa ljudima koji su ekstremi”, kaže Mektić.

On smatra da Izetbegoviću nije stalo do regionalne stabilnosti i dobrih odnosa i da ruši politiku koju vodi predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, koji je našao zajedničke interese između BiH i Srbije, kao što to treba raditi sa Hrvatskom i Crnom Gorom.

(Srna)