Mektić: Institucije BiH neodgovorne u čuvanju DNK uzoraka

Međunarodni institut za traženje nestalih tražio je od institucija BiH da obezbjede adekvatan prostor za čuvanje DNK uzoraka, koji bi trebalo da budu premješteni u Hag, ali institucije su se neodgovorno ponijele.

Tvrdi to za ATV Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH. Sad smo dovedeni pred svršen čin, kaže Mektić.

“Mi smo ispred institucija BiH, tu računam i na institucije na zajedničkom nivou i na entitetskom nivou, trebali ranije sjesti dogovoriti se i reći mi nudimo to i to mjesto za čuvanje baze podataka. Tu je prije svega Minsitarstvo za ljudska prava i izbjeglice trebalo da bude najodgovornije i institucija koja je trebala da vodi računa o tome pogotovo jer mi imamo prostor gdje smo to mogli smjestiti. Mi imamo državnu Agenciju za forenziku i forenzička ispitivanja koja se nalazi u sastavu Ministarstva bezbjednosti i mogli smo ponuditi kapacitete te agencije”, rekao je Mektić.

Međunarodna komisija za nestale osobe nastaviće da čuva biološke uzorke iz regiona i pružaće ostale vrste tehničke pomoći pri identifikaciji nestalih osoba u BiH, poručuju iz Komisije za federalne medije. Kažu i da će svi krvni i posmrtni koštani uzorci koji su već obrađeni ostati u BiH.

Međunarodna komisija za traženje nestalih drži monopol, poručuje Milorad Kojić. Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih, prije dvije godine tražio je, ali nije dobio uzorke DNK za grupu Gostović.

“Mi smo imali primjer gdje su uzeti koštani uzorci, profilirani, reklo je da nema mačiranja i nema pozitivnog DNK. Najveći apsurd u svemu tome je da se odjednom pozitivan DNK pojavio 2013.godine, dakle sedam godina poslije uzimanja koštanog i krvnog uzorka”, izjavio je Milorad kojić, direktor republičkog Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

Vijesti o prenosu DNK u Hag stigle su i do Radomirke Duvnjak iz Vlasenice. Ovih dana navršilo se 26 godina kako traži posmrtne ostatke svog supruga. Kaže da je izgubila je povjerenje u sve institucije.

“To je više prešlo u političko pitanje. Nama se čini da se to razvlači samo da neko ostane na radnom mjestu. Više se ništa ne zna, mi smo postali statistička brojka”, izjavila je Radomirka Duvnjak.

Dok se institucije, instituti i komisije za traženje nestalih prepucavaju, porodice žrtava kažu da su odavno na izmaku snage u potrazi za kostima svojih najmilijih.