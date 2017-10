Mektić: Dodiku predlažem referendum o zakonu o porijeklu imovine

Tužilaštvo otvorilo istragu protiv Mektića, Mektić: To su gluposti

Nakon poziva na sastanak koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio opoziciji u povodu oslobađajuće presude Naseru Oriću pred Sudom BiH, oglasio se visokopozicionirani član Srpske demokratske stranke (SDS) i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.



U reakciji na konsultativni sastanak, na kojem se nisu pojavili predstavnici Saveza za promjene, Mektić je poručio kako je presuda Oriću bila “okidač nakon kojeg je Dodik krenuo radikalnijim putem”.

– Mi u SDS smatramo da to što on radi nije iskreno, da pravi predstavu od svega toga i da to nije pravi način za rješavanje problema – istakao je Mektić poručivši da se na takav način nema o čemu razgovarati.

Podsjetio je da je SDS svojevremeno glasao protiv zakona o Sudu i Tužilaštvu BiH.

– Dodik izglasa konkretno taj zakon, a onda od nas traži da krenemo za njegovim radikalnim mjerama populističke svrhe i cilj joj je da narod odvrati od ključnih životnim problema i velike krize i sunovrata u koji RS ide u svim segmentima. On kad je donosio zakon trebao nas je pozivati na jedinstvo. Nije bilo teško procijeniti u kojem smjeru će sve ovo ići. On nas uvuče u problem, a onda želi da sruši nešto čega je on bio kreator – jasan je Mektić.

Naglasio je da je SNSD član Nebojša Radmanović 2009. godine kao član Predsjedništva BiH glasao za odluku i potpisao pismo u kojem na ponizan način generalnog sekretara moli da NATO primi BiH u svoj sastav.

– To pismo je završio riječima da idemo zajedno sa našim prijateljima Hrvatskom i Albanijom – rekao je član SDS.

O Dodikovom pozivu na ujedinjenje oko osnovnih interesa RS izjavio je: “Ova priča je potpuno nepotrebna i predstavlja predstavu za narod kako bi im skrenuo pažnju sa teških tema u RS. Mi se ni u ovom slučaju nećemo ići za njim i popravljati njegove gluposti. Nemamo potrebu da podržimo deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Mi pratimo kako se Srbija ponaša u svojim opredjeljenjima prema tom vojnom savezu”.

Mektić je, između ostalog, Dodiku predložio referendum o zakonu o porijeklu imovine, a za svu praznu priču mu je poručio da je to “lažni spektakl kojim on računa da može zbuniti narod”.

– Niko ne zna šta on misli, ni on ne zna šta misli – istakao je Mektić.

