Mektić: Dodik se brani od mojih tvrdnji da ruši Vučića

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas u Sarajevu u vezi sa optužbama predsjednika RS Milorada Dodika da radi na pogoršanju odnosa između Republike Srpske i Srbije, da se oni na taj način brane o njegovih navoda da predsjednik RS radi na rušenju premijera susjedne zemlje Aleksandra Vučića.



“Uspostavili su parainstitucionalnu organizaciju koja na tome radi i na jedan najprljaviji način pokušavaju da utiču na političku situaciju u Srbiji. Pri tome kroz sve to ruše poziciju Vučića i preferiraju neke druge, poput Vuka Jeremića. Ne govorim o nečemu što mislim, nego o nečemu za šta postoje argumenti i dokazi i to smo na određen način dostavili Srbiji. To je potpuno zakonito“, jasan je Mektić.

Mektić je rekao da će putem Agencije za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH biti inicirana istraga i utvrđivanje krivične odgovornosti ambasadora BiH u Holandiji Mirsade Čolaković za nezakonito otvaranje diplomatske pošte adresirane na predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

“U skladu sa međunarodnim pravom, prostor Ambasade BiH u bilo kojoj državi smatra se prostorom i teritorijom države BiH. Ko god počini bilo kakvo krivično djelo na tom prostoru i toj teritoriji treba da odgovara prema zakonima BiH”, rekao je Mektić novinarima.

On smatra da je u konkretnom slučaju neovlaštenog otvaranja diplomatske pošte povrijeđeno Ustavom zagarantovano pravo na tajnost pisma, zbog čega, kako je rekao, postoje elementi krivičnog djela.

Ministarstvo inostranih poslova BiH saopštilo je 28. februara da je ministar Igor Crnadak povodom uočenih nepravilnosti u postupanju sa poštom adresiranom na Predsjedništvo BiH, naložio pokretanje odgovarajućih internih procedura utvrđivanja odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu inostranih poslova BiH i Ambasadi BiH u Hagu.

U postupku prijema i evidentiranja pošiljki, uočeno je da je pošiljka adresirana na predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića otvorena, nakon čega je internim procedurama utvrđeno da je nije otvorilo službeno lice u sjedištu Ministarstva inostranih poslova BiH.

(Srna, Anadolija)