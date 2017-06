Mektić: Dodik sa dva stana već 15 godina pokriva sve transakcije

Predsjednik RS: Do kraja ove godine veće penzije, a 2018. i plate

Ministar bezbjednosti BiH boravio je u Banjaluci. Po drugi ove sedmice, Dragan Mektić je održao konferenciju sa novinare s istom temom. Svima koji su mu odgovorili na sve što je rekao prije tri dana žestoko je uzvratio.

“Moj zaštitnik je krsna slava – Sveti Stefan. Rekao sam: Prvomučeniče i arhiđakone, oprosti im, jer ne znaju šta rade”, kaže Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH.

Prvo se pomolio za sve koji su ga optuživali prethodnih dana, a onda je uzvratio istom mjerom. Dragan Mektić je osuo paljbu po predsjedniku Republike zbog izjave Milorada Dodika da je 200.000 evra koje je prenio preko granice stekao prodajom dva stana u Beogradu.

Mektić poručuje da to nije istina i da je iste stanove Dodik već dva puta prodavao, a posljednji put pojasnio da su pod hipotekom zbog kredita u Pavlović banci. Iako priznaje da nema elemenata za pokretanje istrage, ministar bezbjednosti traži informacije.

“Ja sad pitam Dodika – sa ta dva stana on već 15 godina pokriva sve transakcije, sa onim što unosi i što iznosi iz zemlje. Evo, sada se odobrovoljio, počeo je unositi. Pa, pitam – kad je on te stanove zaista prodao? Ako uđete u katastar nekretnina, a javno možete ući na njihovu veb stranicu, vidjećete da taj stan još uvijek nije prodat i da je pod hipotekom”, kaže Mektić.

“Apsolutno nemam potrebu da objašnjavam nešto što sam već objasnio i nešto što sam već pokazao i dokazao”, rekao je Dodik reagujući na Mektićeve tvrdnje.

Na pitanje – kada je prodao stan, Dodik ej odgovorio:

“Ugovori postoje, stanovi su nedavno prodati, tako da nema ništa novo u tom pogledu.”

Dragan Mektić poručuje da će svaki put kad ga Dodik prozove izdajnikom, pokazati po jedan papir o, kako tvrdi, švercu i o tome šta je Dodik radio za vrijeme rata u Beogradu.

“Švercovao nisam, a za učešće u ratu odlikovao me lično Radovan Karadžić”, uzvraća predsjednik Republilke.

“Odlikovan sam kao poslanik u to vrijeme, a moj ratni raspored je bio na Aerodromu u Banjaluci, gdje sam bio komandir čete vojne policije”, kaže Dodik.

Nakon Milorada Dodika, Mektić se obrušio na predsjednike boračkih udruženja koji su kritikovali njegovu izjavu da je spreman da primi na razgovor demobilisane borce Armije BiH. Mektić tvrdi da je Nedeljko Mitrović plaćen da ga napada, a predsjednika Saveza logoraša optužuje da je i sam bio pripadnik Armije BiH.

“Čačkalicom je čistio pistu kad je Alija Izetbegović dolazio da posjeti kasarnu u Hrasnici. Da, Branislav Dukić! A Mitrović ne treba da priča ništa, on je na budžetu na plati i on je kao ona narikača u Srbiji. Da ne bi oni plakali, ljudi plate narikaču i onda on nariče, nariče i nariče”, kaže Mektić.

Branislav Dukić tvrdi da je zarobljen u Sarajevu i da je rat proveo u logoru, a Draganu Mektiću ne želi da odgovara. Zato Nedeljko Mitrović najavljuje tužbu.

“Za te pogrdne riječi koje je on izrekao, što mi je neko prvi put uputio, ne mogu zaista preći preko toga i to ću provjeriti sa advokatom. To ide na sud, pa neka potvrdi da li je imao razloga da meni odgovori na takav način”, rekao je Nedeljko Mitrović.

Branislav Dukić kaže da Savez logoraša vodi volonterski, dok Nedeljko Mitrović potvrđuje da prima platu, jer se bavi i istraživanjem ratnih zločina. Ministru bezbjednosti poručuje da, umjesto optužbi, pomogne u traženju nestalih.