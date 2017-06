Mektić: Čoviću, ne brani interese Srba, već si pokazao kako to radiš

Danas je u Banjaluci održan sastanak Dragana Čovića i Milorada Dodika. Nakon sastanka, Dodik i Čović su se obratili medijima ističući da je partnerstvo dvije stranke koje predstavljaju u dobrom stanju.

Nakon sastanka, oglasio se i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, koji je rekao da ima poruku za Dragana Čovića.

“Gledao sam sastanak Dodika i Čovića u kojem je Čović rekao da hrvatski ministri u Savjetu ministara neće dozvoliti nijedan zakon koji je na štetu srpskog naroda. Poručujem Draganu Čoviću neka se ne petlja u interese srpskog naroda. On je zaštitu interesa srpskog naroda pokazao i na način kako se odnosi prema zločinima nad Srbima u Hrvatskoj i prema zločinima nad Srbima u Hercegovini, da bukvalno ne postoje. Nakon što je istrebio Srbe u Hercegovini, ne treba da štiti interese srpskog naroda. Ako on i Dodik imaju neke međusobne interese da štite, to mogu biti interesi oko kriminala. Neka to rade, ali će i to doći na red jednog dana”, rekao je Mektić.

(N 1)